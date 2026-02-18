Alexandra Anghel (28 de ani), campioana europeană la lupte în 2023 și medaliată cu bronzul mondial în 2022, și-a deschis sufletul într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Luptătoarea Alexandra Anghel, confesiune pentru Sport.ro despre provocările vieții

Sportiva legitimată la CSA Steaua București a lăsat orgoliile deoparte și a recunoscut care a fost cea mai dificilă perioadă din cariera ei. A admis că i-a fost foarte greu să treacă peste frustrarea de a-i vedea succesul unei rivale pe care a învins-o când și-a adjudecat titlul european.

Mai mult decât atât, Alexandra Anghel a avut curajul să discute și despre momentul în care viața i-a arătat că este o luptătoare. Pierderea tatălui a obligat-o să fie puternică din punct de vedere emoțional și să își continue drumul către glorie, pentru care a muncit întotdeauna cu ambiție și seriozitate.

Alexandra Anghel a oferit și detalii interesante despre activitatea ei și despre ce înseamnă cu adevărat lumea luptelor. Redăm în următoarele rânduri un dialog în care sinceritatea scoate în evidență portretul profesional și uman al uneia dintre sportivele de top ale României.

Detalii din pregătirea de iarnă a Alexandrei Anghel

Cum decurge pregătirea ta în Ungaria?

Sunt deja în a doua săptămână a pregătirii. Suntem foarte multe țări care suntem puternice în lumea luptelor. Ne-am strâns aici în cantonament și totul a decurs foarte bine. Am avut meciuri cu adversarele mele pe care le pot întâlni și în competiții. Și, totodată, mi-am demonstrat multe calități.

Ai avut parte așadar și de amicale pe lângă antrenamente.

Da, facem antrenamente tehnico-tactice, antrenamente de luptă în viteză și am avut și meciuri de verificare la centru ca la concurs.

Urcatul pe frânghii e un antrenament specific luptătorilor. Explică-ne puțin cât e de greu și ce beneficii îți aduce? Ce mușchi se activează?

Este destul de greu mai ales pentru un om normal căruia îi este dificil să fie pus pe frânghie prima oară. Eu, care mă antrenez de mică la frânghii, mă descurc mult mai bine. Îți crește forța brațelor în momentul în care faci frânghii. Facem frânghii doar când avem antrenamente de forță, mai ales când avem pregătirea de iarnă.

Ai urcat în categorie față de Campionatele Europene de anul trecut. Cum te simți la categoria 76 de kg, cum sunt adversarele?

Eu mă mai antrenam și înainte cu adversare din 76 de kg. Mi se părea prea dificil pentru că eu nu aveam kilogramele necesare categoriei acesteia. Am mai crescut un pic în greutate de anul trecut pentru că mi-am dorit să schimb categoria și să fac 76.

4 medalii a cucerit Alexandra Anghel la Campionatele Europene de lupte, toate la categoria 72 de kg: aur la Zagreb (2023), argint la București (2024) și bronz la Kaspiysk (2018), și la Bratislava (2025).

Motivul campioanei pentru schimbarea categoriei

Ai reușit să îți păstrezi viteza?

M-am simțit foarte bine în categorie și s-a văzut și la concurs. M-am simțit puternică și, faptul că nu mi-am pierdut viteza pe care o aveam într-o categorie mai mică, cred că m-a ajutat foarte mult la categoria aceasta. Deși nu am încă kilogramele suficiente pentru categorie față de celelalte adversare, dar cred că o să mă descurc. Dacă mai pun un kilogram sau două pe mine, o să mă descurc mai bine.

De ce ți-ai dorit să schimbi categoria? Ai simțit că ai putea să ai rezultate mai bune la 76 de kilograme?

Nu neapărat că aș putea să am rezultate mai bune, dar la noi este diferență față de categoriile olimpice. Următoarea categorie la calificările pentru Jocurile Olimpice din 2024 era de 68 de kilograme. A fost un pic dificil pentru mine să slăbesc câteva kilograme. Mi-am dat seama, după ce am vorbit cu antrenorii mei, că îmi este destul de greu să slăbesc și să mă și lupt în categoria aceea. Am zis de ce să nu urc, să fac 76 și să văd cum o să mă simt. Se pare că m-am simțit foarte bine.

Aurul obținut la Ranking Series Zagreb 2026, primul tău aur la un Grand Prix, cât de mult ți-a ridicat nivelul de încredere?

Contează foarte mult pentru mine, fiind prima competiție din acest an. Nu am fost în formă maximă la începutul anului pentru că am făcut foarte multă pregătire fizică în luna ianuarie. Acum lucrez specific, mă antrenez tare și cred că pentru următoarele obiective o să ajung la forma maximă. Rezultatul acesta pentru mine înseamnă foarte mult. Este o medalie importantă, este un turneu foarte puternic la care am reușit să câștig medalia de aur și îmi ridică foarte mult moralul pentru următoarele competiții.

3 medalii a obținut Alexandra Anghel la turneele de tip „Grand Prix”: aur la Zagreb în 2026 (76 kg) și bronz la Roma în 2022 (72 kg), și la Budapesta în 2023 (68 kg).

În ce perioadă a anului, în funcție de antrenamente, îți atingi vârful de formă?

Încerc să ajung la forma optimă înainte de Campionatul European din aprilie și la Campionatul Mondial din toamnă. Cam acolo urmărim să ajungem eu și antrenorii care lucrează cu mine. Vor să mă aducă în forma cea mai bună atunci când sunt competițiile cele mai importante.

Ai încredere că vei fi pregătită pentru o nouă performanță la Europene sau chiar și la Mondiale?

Medalia de la Zagreb îmi ridică foarte mult moralul și mă ambiționează. Mă face să cred că am luat decizia bună să schimb categoria de greutate. Nu pot să mă pronunț acum, o să merg acolo și o să câștig. Știu sigur că o să muncesc și o să dau tot ce am mai bun când o să ajung acolo la competiție.

Cel mai dificil moment din cariera Alexandrei Anghel

Cine au fost cele mai grele adversare din carieră și de ce?

Am avut multe adversare de-a lungul anilor. Nu îmi place să consider că a fost cineva mai bun neapărat. Cred că am greșit și trebuie să îmi îndrept greșelile. Aici am lucrat tot timpul. Însă în 2024 am avut un an foarte dificil pentru că în 2023 am ieșit campioană europeană luptându-mă cu o sportivă din Turcia, Buse Tosun Cavusoglu, cu care mă luptam tot timpul.

Erați echilibrate valoric?

Eram foarte apropiate, a mai câștigat și ea. Atunci la Campionatul European am bătut-o și eu în 2023. Ea după a ieșit campioană mondială, s-a calificat la Jocurile Olimpice și a luat și medalie. Acela a fost momentul cel mai dificil pentru mine, știind că eu am bătut-o și ea a reușit să atingă niște obiective pe care eu nu le-am atins. Dar m-am resemnat cu chestia aceasta și consider că ea a fost una dintre cele mai grele adversare cu care m-am luptat eu. A lăsat așa o amprentă după tot ce s-a întâmplat.

2022 este anul în care Alexandra Anghel a obținut bronzul la Campionatul Mondial din Belgrad, la categoria 72 de kilograme.

Cum este să te antrenezi cu viitoarele tale adversare? Ajungeți să vă cunoașteți foarte bine ca sportive și se întâmplă să vă și împrieteniți?

Nu neapărat. Nu vreau să leg prietenii și nici nu se leagă. Avem respect una față de cealaltă în momentul în care intrăm în sala de antrenament și cădem de comun acord că astăzi o să ne antrenăm împreună și doar atât. Nu ajung să o cunosc personal sau să am mai multe discuții cu vreuna dintre adversarele mele. Până la urmă le privesc doar ca pe niște adversare și atât.

Deci totul se menține într-o zonă profesională?

Da, ne păstrăm respectul una față de cealaltă la antrenament în așa fel încât să nu ajungem să ne lovim și să ne forțăm pe articulații în momentul luptei intenționat. Se poate întâmpla la noi la lupte. Despre asta este vorba, nu ajung să creez nicio conexiune de prietenie cu nicio adversară.

Marea rivală a Alexandrei Anghel

Ai anumite oponente față de care ți-ai dori să îți iei în mod deosebit revanșa?

Acum că am schimbat categoria s-au schimbat și adversarele. O să fie mai greu să mă întâlnesc cu adversara față de care simt eu o repulsie și în fața căreia aș vrea eu să îmi iau revanșa.

Cine ar fi totuși?

Este vorba tot de o sportivă din Turcia, Nesrin Baș, care m-a învins anul trecut și la Campionatul European, și la Campionatul Mondial.

Ce crezi că a avut ea în plus când a câștigat împotriva ta?

Consider doar că am făcut niște greșeli de care ea a profitat și asta m-a costat meciul, atâta tot.

6 medalii majore a mai cucerit Alexandra Anghel: argintul la Campionatele Mondiale Militare din Warendorf (2025, 76 de kg), de trei ori bronzul la turneul „Yasar Dogu” în Istanbul (2017 - 69 kg, 2020 - 68 kg și 2022 - 72 de kg), argintul la Campionatele Mondiale U23 din București (2018, 72 kg) și bronzul la Campionatul European U23 (Istanbul, 76 de kg).

Portretul persoanei Alexandra Anghel

Cine sunt persoanele care te-au influențat pozitiv sau care te-au ajutat cel mai mult în carieră?

Cel mai mare susținător al meu este mama mea. Sunt și antrenorii cu care am lucrat, antrenorii cu care lucrez în continuare. Dar, dacă ar fi să nominalizez cel mai mare susținător al meu, bineînțeles că acea persoană este mama mea.

Cum decurge o zi obișnuită pentru tine?

Noi suntem foarte mult plecate pe parcursul anului. Tot timpul suntem plecate în stagii de pregătire, în cantonamente. Avem mai rar timp de noi. Asta este viața noastră. Este viața pe care o iubim pentru că d-aia facem ceea ce facem și nu există niciun regret pentru viața noastră de sportive. Programul este foarte strict. Sunt două antrenamente pe zi. Sunt antrenamentul de dimineață, după care odihnă, și antrenamentul de seară, iar odihnă și după o iei de la capăt.

Toată săptămâna?

Nu, weekendurile sunt diferite. Sâmbăta este doar un antrenament și duminica este o zi liberă de care ne putem și noi bucura. Mai ieși la o cafea, mai te duci la un film și cam asta este viața unui sportiv de performanță.

Muzica și cititul, celelalte pasiuni ale luptătoarei

Ce pasiuni ai în afara luptelor?

Îmi place să citesc, îmi place să cânt. Acestea sunt hobbyurile pe care le am în afara sportului.

Ai și studiat muzica, ai făcut cursuri de canto?

Pur și simplu am ureche muzicală și îmi place să cânt de mică. Părinții mei au încercat când eram mai micuță să mă dea la canto, descoperindu-mi talentul. Puteam să învăț să cânt, însă eu m-am îndrăgostit de sport și am rămas în lumea aceasta de care sunt îndrăgostită și în prezent.

Cum te-ai autocaracteriza ca persoană, dincolo de activitatea ta de sportivă?

M-aș caracteriza tot legat de sport cumva. Că sunt o persoană foarte puternică. M-aș caracteriza ca fiind o persoană puternică, ambițioasă. Sunt îndrăgostită de ceea ce fac și cam atât.

Pierderea tatălui, cumpăna Alexandrei Anghel

Când ți-a arătat viața că ești o luptătoare? Nu vorbim acum de sală. Dă-ne un exemplu din viața ta!

Momentul în care viața mi-a arătat cât de puternică sunt s-a petrecut în urmă cu zece ani, când mi-am pierdut tatăl și atunci mi-am dat seama că...nu neapărat că sunt puternică, ci că trebuie să fiu puternică. Că altă variantă nu există.

Ce plan alimentar urmezi și cât contează în lupte?

Contează foarte mult stilul de viață în afara luptelor. Alimentația, odihna și cum îți petreci timpul. Contează persoanele cu care te înconjori. Sunt niște factori importanți la care trebuie să fii atent ca sportiv de performanță. Nu pot să zic că mă abțin sau că am o dietă foarte strictă, însă nici nu pot să zic că îmi permit să mănânc orice sau să exagerez.

De cât timp are nevoie organismul pentru a se reface după o sesiune de o zi în concurs? Ce metode aplici pentru refacere?

Eu m-am luptat sâmbătă la concurs, de exemplu. Am avut o zi de pauză, când am mers la saună, la SPA. Am înotat, m-am relaxat și a doua zi am fost la antrenament.

Te-ai refăcut rapid!

Asta pentru că sunt într-o continuă pregătire și asta fac până la Campionatul European. După Campionatul European probabil îmi voi lua o pauză mult mai mare. Acum sunt în pregătire. Turneul acesta face parte din pregătirea mea și din acest motiv totul a fost foarte rapid, a fost nevoie doar de o zi ca să îmi revin.

O sportivă dedicată 100% luptelor

Ce înseamnă o pauză mult mai mare?

Mult mai mare înseamnă câteva zile (n.r.- râde). Ar fi o săptămână maximum, în care mă reglez și fac alte chestii care îmi plac. Stau cu familia, dar după o săptămână maximum intru din nou, nu neapărat pe saltea, dar ceva ușor. Cu sală de fitness, fac exerciții pentru tonifiere, nu chiar în sala de lupte din nou. Fac totul treptat. Am nevoie de o săptămână după o competiție majoră, pentru care mă pregătesc luni de zile, simt că am nevoie de o pauză.

Hai să încercăm un joc pentru a te cunoaște mai bine! Eu încep o propoziție și tu o închei. Vrei?

Nu știu dacă o să îmi iasă, dar hai!

Lupta cea mai mare... continuă tu de aici!

Este cu tine însuți!

Cel mai mult apreciez...

Corectitudinea!

Cel mai mult mă enervează...

Oamenii care nu pot fi rezonabili.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi, aș...

Nu aș schimba ceva, nu am niciun regret.

Care sunt obiectivele tale pentru anul acesta și pe termen mediu?

Obiectivul meu principal este să ajung în formă maximă, să dau tot ce am mai bun, să pot să mă lupt la Campionatul European și la Campionatul Mondial, și la celelalte competiții importante care o să urmeze. Știu că dacă o să ajung într-o formă bună și dacă o să fiu sănătoasă, pentru că asta e cel mai important, nu are ce să meargă greșit.

Pe termen mediu te gândești și la Jocurile Olimpice?

Visul pentru Jocurile Olimpice orice sportiv îl are. Mă gândesc și aspir la Jocurile Olimpice, dar consider că totul trebuie făcut cu pași mici și cel mai important pentru mine este să fiu sănătoasă.