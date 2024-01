Nabil Fekir și-a dat acordul pentru transfer! Destinație surprinzătoare

Campion mondial cu Franța în 2018, mijlocașul central a ajuns la Betis Sevilla un an mai târziu, pentru 19,7 milioane de euro.

Jucătorul crescut de Olympique Lyon și-a dat acordul pentru a pleca de la Betis Sevilla, după ce a fost ofertat din Arabia Saudită. Acolo sunt două echipe care-l doresc pe Nabil Fekir, potrivit jurnalistului Santi Aouna.

Prima este Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, iar cea de-a doua Al-Hilal, liderul din Arabia Saudită. Ambele vor purta negocieri cu formația andaluză în această perioadă, potrivit sursei citate.

Fekir și-a pierdut postul de titular la Betis Sevilla. În acest sezon a evoluat doar în opt partide, majoritatea din postura de rezervă, reușind să bifeze un singur assist.

