Paul Papp, fundașul central al Petrolului, se află în cantonamentul din Antalya alături de echipa ploieșteană și a vorbit deschis despre una dintre cele mai importante etape din cariera sa: perioada petrecută la FCSB.



A renunțat la bani frumoși să plece de la FCSB: „A fost amiabilă”



Papp a evoluat pentru roș-albaștri între 2014 și 2016, perioadă în care a câștigat patru trofee și a bifat meciuri importante în competițiile europene. Plecarea nu a fost una tensionată, chiar dacă a implicat și renunțarea la bani.



„Nu a fost urâtă despărțirea, a fost făcută de ambele părți. Eu mi-am dorit să plec, conducerea a decis că, OK, dacă vrei să pleci, pleacă. A fost amiabilă. Da, au fost niște bani, erau salarii restante, dar nu mai vreau să-mi reamintesc lucrurile astea. A fost o despărțire OK”, a declarat Paul Papp pentru Golazo.



Stoperul a explicat că decizia de a pleca de la București a fost una personală, luată împreună cu familia, și nu a avut legătură cu conflicte sau alte discuții ascunse.



Potrivit sursei citate anterior, fundașul născut în Dej ar fi renunțat la 80.000 de euro pentru a pune stop capitolului FCSB.



„Nu mă mai simțeam bine, aveam nevoie de o schimbare și am decis să plecăm de la București. Atât, nimic mai mult”, a mai spus Papp.



La FCSB, Paul Papp a fost un om important al defensivei. A strâns 63 de meciuri oficiale, a marcat trei goluri și a contribuit la câștigarea titlului în sezonul 2014-2015, a Cupei României și a două Cupe ale Ligii.



Paul Papp se poate lăuda cu o carieră bogată, care include experiențe în Serie A, Turcia sau Elveția, și 19 selecții la echipa națională.



Unirea Dej, FC Botoșani, FC Vaslui, Farul Constanța, Chievo Verona, Astra Giurgiu, FCSB, FC Wil 1900, Karabukspor, Sivasspor, CSU Craiova și Petrolul sunt echipele din CV-ul fundașului.

