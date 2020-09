Antrenorul care a umplut-o de AUR pe Juventus s-a facut DANSATOR! Cine e PROFESOARA de tango cu care s-a "cuplat" Max Allegri

Tehnicianul Massimiliano Allegri (53 de ani) a acceptat provocarea de a dansa intr-un show de televiziune.

Max Allegri e numele de care se leaga mai mult de jumatate din fabuloasa serie de titluri consecutive (9) cucerite de Juventus Torino In Serie A. Astfel, la 5 dintre aceste triumfuri, pe banca tehnica a stat Max Allegri, antrenor care a parasit-o insa pe "Batrana Doamna" in 2019, fara sa-si gaseasca deocamdata un alt angajament.

Pentru ca e "somer" de lux, Allegri a fost invitat de televiziunea italiana Rai 1 sa participe activ in spectacolul de televiziune "Ballando con le stelle" (Dansand cu stelele, in traducere libera). Evident, Allegri avea nevoie si de cineva care sa-l ghideze pe ring, iar aleasa a fost Roberta Beccarini, o dansatoare de tango renumita pentru calitatile sale. Nu e pentru prima data cand Roberta are ocazia sa danseze cu o vedeta din fotbal, in trecut ea facand acelasi lucru cu Alessandro Del Piero, un alt nume de legenda pentru clubul Juventus.