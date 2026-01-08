Gigi Becali nu iartă pe nimeni de la FCSB! Decizie radicală pentru doi jucători

Alexandru Hațieganu
Gigi Becali a vorbit despre situația la FCSB a lui Octavian Popescu și a lui Denis Alibec.

FCSB își dorește să prindă play-off în acest sezon, după startul dezastruos. Roș-albaștrii se află la doar două „lungimi” de locul șase, care în prezent este ocupat de Oțelul.

Echipa patronată de Gigi Becali a încheiat anul 2025 cu victorie mare în fața rivalei Rapid, scor 2-1.

Gigi Becali, despre Octavian Popescu și Denis Alibec: „Nu ştiu ce s-a întâmplat” + „Rupeţi-l la antrenamente, spargeţi-l”

Patronul lui FCSB a vorbit despre situația lui Denis Alibec și a dezvăluit că le-a cerut celor din staff-ul clubului să îl „pună la treabă” în cantonamentul echipei din Antalya.

În ceea ce îl privește pe Tavi, Gigi Becali așteaptă să vadă ce se va întâmpla cu Octavian Popescu (23 de ani), dorit și el în zona Golfului, dar în Arabia Saudită, la Al-Okhdood, formația preluată recent de Marius Șumudică.

„(n.r. Care e situaţia cu Tavi Popescu) Îl dădeam împrumut, luam 150.000 de euro pe împrumut, atât. Îl dau mai mult ca să-l vadă o echipă de afară şi să-l vând acolo, în Arabia, la altă echipă, dacă e posibil. Nu ştiu ce s-a întâmplat, el vrea. Am vorbit şi cu Giovanni... Nu ştiu, n-am mai vorbit.

(n.r. Alibec rămâne?) I-am zis lui Meme: 'Bă, Mihai, a dat un pas care şi-a scos banii, lui Miculescu în Olanda. Acum, Alibec mai are 5 luni de contract, mai ia 100 şi ceva de mii. El, până acum, a luat vreo 400 de mii, nu-i mai dăm 100? Nu-i mai dai 100 să-l mai ţii 5 luni? Da, le-am zis: rupeţi-l la antrenamente, spargeţi-l.'

(n.r. Alibec a luat 400 de mii în 5 luni la FCSB sau cât au trecut?) Da, da. Mai mult, vreo 450 de mii de euro”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Denis Alibec are 13 meciuri jucate pentru campioana României și a reușit un gol și două pase decisive.

Atacantul de 35 de ani este cotat la 500.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Octavian Popescu este cotat la 850.000 de euro, conform aceleiași surse și are două pase de gol în 22 de partide jucate pentru FCSB în acest sezon.

