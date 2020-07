Allegri va prelua o echipa PLINA DE VEDETE si isi va umple buzunarele cu bani! Unde va antrena 

Thomas Tuchel nu este pe placul oficialilor de la PSG, iar fostul manager de la Juventus ar putea prelua echipa din capitala Frantei.

L'Equipe a anuntat astazi ca Leonardo l-a contactat deja pe italian, iar cel mai probabil, din sezonul urmator ii va antrena pe Neymar si Mbappe.

Chiar daca antrenorul german a castigat titlul cu formatia pariziana si a ajuns in sferturile Ligii Campionilor, conducerea francezilor este constienta ca Tuchel nu va putea aduce trofeul Champions League pe "Le Parc des Princes".

Antrenorul lui PSG mai are contract cu echipa pana in vara anului viitor, iar conducerea ar dori sa il inlocuiasca imediat ce va incepe noul sezon.

Directorul sportiv al lui PSG, Leonardo, a declarat in trecut ca il apreciaza mult pe Allegri si ar putea profita de situatia calma din Premier League.

In campionatul britanic toate echipele de top au manageri de care nu se vor desparti in aceasta vara, iar italianul nu va ajunge in Premier League, chiar daca a declarat in trecut ca ar dori sa antreneze acolo.

