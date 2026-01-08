Arsenal a ratat ocazia de a se distanța și mai mult de urmăritoarea Manchester City, care s-a încurcat din nou (1-1 cu Brighton) și a ajuns la trei rezultate de egalitate la rând în Premier League. După egalul cu Liverpool, ”tunarii” rămân la șase puncte de locul doi și încheie seria de cinci victorii consecutive în campionat.



Arsenal - Liverpool 0-0 | Remiză în derby-ul rundei din Premier League



Liverpool a bifat cea mai mare ocazie a meciului în minutul 27. Conor Bradly a reușit un lob de la distanță, dar execuția sa a lovit transversal porții lui Raya și scorul a rămas 0-0.



Astfel, Arsenal ajunge la 49 de puncte, iar Liverpool rămâne pe locul patru, cu 35 de puncte, la opt distanță de următoarea clasată Aston Villa.



În următoarea rundă, liderul din Premier League se va deplasa pe terenul celor de la Nottingham Forest, iar Liverpool va primi vizita penultimei clasate Burnley.



Arsenal - Liverpool 0-0 | Echipele de start:

