Argentinianul a fost transportat de urgență la spital și a fost operat din cauza unor probleme cardiovasculare. În primă fază, antrenorul nu se prezentase la un antrenament al echipei, iar ulterior i s-a făcut rău în timpul unei conferințe de presă, scrie Marca .

Gago, jucător la Real Madrid în perioada 2007-2012, și-a încheiat cariera de jucător în 2020, iar în prezent este antrenorul celor de la Club Universidad de Chile.

"Síntomas de infarto" Porque Fernando Gago sufrió un infarto y sus síntomas se empezaron a ver durante la conferencia de prensa de la U. De Chile: el DT tuvo que ser intervenido quirúrgicame de urgencia por problemas cardiovasculares. pic.twitter.com/XII0EUuCmb

Clubul nu a oferit detalii despre diagnosticul primit de Fernando Gago, însă cert este că fostul jucător de la Real Madrid se află acum sub supravegherea medicilor.

Manuel Mayo, directorul sportiv al clubului din Chile, a transmis că este exclus ca Gago să fie pe banca echipei la următprul meci, cel cu Santiago Wanderers, de duminică.

"Este o problemă medicală și ar fi iresponsabil din partea mea să vă dau un diagnostic. Cert este că Fernando nu va fi duminică pe bancă. Poate va fi miercuri, dar vom vedea. Tratăm situația cu responsabilitatea și calm, sănătatea fiind pe primul plan", a transmis Mayo, citat de Redgol.

Fernando Gago, fotbalist cu 61 de meciuri la naționala Argentinei, a câștigat două titluri în LaLiga cu Real Madrid ca jucător. Ca antrenor a petrecut cea mai mare parte a carierei la Racing Club, dar are în CV și experiențe la Chivas sau Boca Juniors. În luna martie a acestui an a semnat cu Universidad de Chile.