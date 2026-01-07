VIDEO Tony Strata, decisiv în marea surpriză din Portugalia! Sporting, eliminată

Vitoria Guimaraes, echipa românului Tony Strata (21 de ani), s-a calificat în finala Cupei Ligii Portugaliei, după ce a învins Sporting Lisabona, scor 2-1.

Tony Strata
Vitoria Guimaraes
Sporting Lisabona
Cupa Ligii Portugaliei
Condusă încă din minutul 14, după golul atacantului columbian Luis Suarez, Vitoria Guimaraes a reușit să producă surpriza în prelungirile partidei. Atacantul senegalez Alioune Ndoye, introdus pe teren în minutul 78, a reușit o dublă în minutele 90+2 și 90+11.

Tony Strata, assist contra lui Sporting. Vitoria Guimaraes, în finala Cupei Ligii

Tony Strata, internaționalul român U21, a fost integralist și a pasat decisiv la golul de 1-1. Fundașul dreapta a trimis o pasă excelentă în careu pentru Ndoye, care a pus latul pentru reușita egalizatoare.

Semifinalele și finala Cupei Ligii Portugaliei se joacă în sistem Final Four, pe Estádio Dr. Magalhães Pessoa din Leiria. Celălalt penultim act, Benfica - Braga, este programat miercuri seară.

Vitoria Guimaraes va înfrunta Benfica sau Braga în finala care se va juca sâmbătă. Tony Strata va avea oportunitatea de a-și trece în palmares primul trofeu din carieră.

Strata a ajuns la Vitoria Guimaraes în vara anului trecut, după ce anterior a mai jucat doar la formația franceză Ajaccio. Românul a strâns până acum 8 meciuri și un assist.

