Tony Strata , internaționalul român U21, a fost integralist și a pasat decisiv la golul de 1-1. Fundașul dreapta a trimis o pasă excelentă în careu pentru Ndoye, care a pus latul pentru reușita egalizatoare.

Condusă încă din minutul 14, după golul atacantului columbian Luis Suarez , Vitoria Guimaraes a reușit să producă surpriza în prelungirile partidei. Atacantul senegalez Alioune Ndoye , introdus pe teren în minutul 78, a reușit o dublă în minutele 90+2 și 90+11.

Semifinalele și finala Cupei Ligii Portugaliei se joacă în sistem Final Four, pe Estádio Dr. Magalhães Pessoa din Leiria. Celălalt penultim act, Benfica - Braga, este programat miercuri seară.



Vitoria Guimaraes va înfrunta Benfica sau Braga în finala care se va juca sâmbătă. Tony Strata va avea oportunitatea de a-și trece în palmares primul trofeu din carieră.



Strata a ajuns la Vitoria Guimaraes în vara anului trecut, după ce anterior a mai jucat doar la formația franceză Ajaccio. Românul a strâns până acum 8 meciuri și un assist.

