Condusă încă din minutul 14, după golul atacantului columbian Luis Suarez, Vitoria Guimaraes a reușit să producă surpriza în prelungirile partidei. Atacantul senegalez Alioune Ndoye, introdus pe teren în minutul 78, a reușit o dublă în minutele 90+2 și 90+11.
Tony Strata, assist contra lui Sporting. Vitoria Guimaraes, în finala Cupei Ligii
Tony Strata, internaționalul român U21, a fost integralist și a pasat decisiv la golul de 1-1. Fundașul dreapta a trimis o pasă excelentă în careu pentru Ndoye, care a pus latul pentru reușita egalizatoare.