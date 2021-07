Imagini incredibile din Danemarca! Suporterii nu au voie pe Wembley asa ca le-au pregatit o surpriza uriasa fotbalistilor lui Hjulmand la plecarea din tara

Campionatul European se vede la PRO TV si pe VOYO.RO!

Fotbalistii lui Kasper Hjulmand au avut parte de o surpriza uriasa in momentul in care au parasit baza de pregatire din Helsingor, pentru a se indrepta spre Londra, inaintea semifinalei cu Anglia de la Euro 2020.

Sute de suporteri s-au adunat in fata hotelului in care a fost cazata echipa si au trigat lozinci de sustinere pentru Hjulmand si nationala sa.

Fanii danezi au fluturat energic steagurile nationale, iar mai multe tinere au cantat serenade la flaut pentru Schmeichel & Co. Danezii au incercat in felul acesta sa-si arate sustinerea fata de favoriti, deoarece le va fi foarte greu sa fie alaturi de ei pe Wembley.

Potrivit legislatiei actuale din Danemarca, suporterii care vor merge la meciul de pe Wembley, vor trebui sa stea zece zile in carantina la intoarcerea in tara daca nu vor reveni in mai putin de zece ore, ceea ce din punct de vedere logistic este extrem de complicat.

Danemarca intalneste nationala Angliei, miercuri (07.07.2021), de la ora 22:00, in semifinalele Euro 2020.