Bulgarul care a ruinat-o pe Universitatea Craiova și-a găsit de lucru și îi merge ca pe roate

După un an fără echipă, bulgarul a acceptat oferta lui Mardin 1969. În primele cinci partide din campionat sub comanda sa, echipa a obținut patru victorii și a suferit o singură înfrângere. Mardin a acumulat astfel 12 puncte, cu o medie de 2,4 puncte pe meci.

După despărțirea de Universitatea Craiova, din aprilie 2024 , Petev a mai pregătit o singură echipă înainte de aventura din Turcia. În vara anului 2025, acesta a preluat-o pe FC Baniyas, din Emiratele Arabe Unite, însă mandatul său a fost un eșec. Bulgarul a rezistat doar șase meciuri, în care a înregistrat cinci înfrângeri și o remiză.

Ivaylo Petev (51 de ani), fostul antrenor al Universității Craiova, traversează o perioadă bună în Turcia. Tehnicianul bulgar a semnat la finalul lunii septembrie cu Mardin 1969, formație din liga secundă, iar rezultatele au apărut rapid.

Ultimul succes a venit pe 1 noiembrie, când formația lui Petev a câștigat cu 2-1 pe terenul lui Istanbulspor. În clasament, Mardin ocupă locul al patrulea, cu 24 de puncte, la trei lungimi de Kayserispor și Igdir, echipele de pe pozițiile 2 și 3. Lider este Bursaspor, cu 31 de puncte.

La Mardin evoluează și Baba Alhassan, fostul mijlocaș de la FCSB, care a bifat 11 apariții în acest sezon. Gigi Becali a renunțat la serviciile sale după eliminarea prematură din Conference League. În perioada petrecută la formația roș-albastră, Alhassan a adunat 110 meciuri oficiale, două goluri, cinci pase decisive și patru trofee.

Petev a obținut 250.000 de dolari după procesul cu Baniyas

Despărțirea de formația din Emiratele Arabe Unite a avut și o continuare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Demis pe 19 septembrie 2025, după o remiză și cinci înfrângeri, Petev a contestat condițiile în care clubul a decis să îi rezilieze contractul. DETALII AICI

Bulgarul solicitase plata celor 10 salarii rămase din înțelegere. FIFA i-a respins cererea, însă tehnicianul a apelat la TAS, care i-a dat dreptate. Tribunalul a considerat nulă clauza prin care antrenorul putea primi doar echivalentul a două salarii în cazul unei demiteri fără justă cauză.

Astfel, Baniyas a fost obligată să îi achite aproximativ 250.000 de dolari net, la care se adaugă o dobândă anuală de 5%, calculată de la data concedierii.

Mandat cu final nefericit la Universitatea Craiova

În noiembrie 2023, bulgarul a fost adus cu surle și trâmbițe, în Bănie, având drept obiectiv locurile 1-3 în campionat și câștigarea Cupei României. Ce a făcut Ivaylo Petev? A ratat ambele obiective cu brio!

În 20 de partide pe banca Universității, tehnicianul bulgar a adunat 10 victorii, 5 egaluri și 5 înfrângeri, golaveraj 34-27. Cu Petev în frunte, oltenii au părăsit Cupa României, în sferturi, eliminați fiind de Oțelul Galați (0-1). La trei zile după acest rateu, a venit eșecul din etapa a 3-a din play-off, 0-2 cu FCSB, în deplasare. Acest ultim rezultat a lăsat Craiova pe locul 3 din 6 în play-off, la 10 puncte de liderul FCSB, care avea să și câștige titlul.

Cu paharul răbdării plin, Mihai Rotaru a tăiat în carne vie și a oficializat concedierea lui Ivaylo Petev pe 10 aprilie 2024. Înainte de experiența din România, Petev câștigase de trei ori titlul de campion al Bulgariei cu Ludogorets.