900.000 de euro pentru Baba Alhassan

900.000 de euro pentru Baba Alhassan Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Baba Alhassan are parte de un început bun în Turcia, după despărțirea de FCSB. 

TAGS:
Baba AlhassanFCSBMardin 1969 Spor
Din articol

Mijlocașul ghanez a devenit un jucător de bază la Mardin 1969 Spor, formație din liga secundă turcă, iar cota sa de piață a crescut în ultimele luni.

Mijlocașul a plecat din SuperLiga după ce Gigi Becali a decis să schimbe lotul roș-albaștrilor, în urma eliminării premature din Conference League. În perioada petrecută la FCSB, Alhassan a strâns 110 apariții oficiale, două goluri, cinci pase decisive și patru trofee.

Baba Alhassan este acum cotat la 900.000 de euro

Fotbalistul ghanez a fost titular în 10 dintre ultimele 12 partide disputate de Mardin 1969. Acesta a lipsit din meciul cu Kayserispor, în care a rămas pe banca de rezerve, și din confruntarea cu Karagumruk, pentru care a fost suspendat după cartonașul roșu primit în partida cu Bursaspor. DETALII AICI

Evoluțiile sale au fost apreciate, iar specialiștii de la Transfermarkt i-au actualizat cota de piață la începutul lunii. Dacă în momentul plecării de la FCSB era evaluat la 750.000 de euro, acum Baba Alhassan valorează 900.000 de euro.

Mardin 1969 ocupă locul 5 în liga secundă din Turcia, cu 21 de puncte după 12 etape, la șapte lungimi în spatele liderului Bursaspor. Echipa a obținut șase victorii, trei remize și trei înfrângeri.

Următorul meci este programat duminică, 1 noiembrie, în deplasare cu Istanbulspor, de la ora 15:00. Baba Alhassan este așteptat să fie din nou titular.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția Rusiei după sabotajul de la fabrica de armament Carfil, din Brașov. Ambasadorul rus a răbufnit la MAE
Reacția Rusiei după sabotajul de la fabrica de armament Carfil, din Brașov. Ambasadorul rus a răbufnit la MAE
ARTICOLE PE SUBIECT
Al-Hamlawi, culisele plecării de la Craiova, dezvăluite de presa arabă: „Mai aproape ca oricând!“
Al-Hamlawi, culisele plecării de la Craiova, dezvăluite de presa arabă: „Mai aproape ca oricând!“
Laszlo Dioszegi a anunțat ce se întâmplă cu Ovidiu Burcă, după 0-5 cu Universitatea Craiova
Laszlo Dioszegi a anunțat ce se întâmplă cu Ovidiu Burcă, după 0-5 cu Universitatea Craiova
Venezia - Inter Milano, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:30! Chivu poate redeveni lider în Serie A
Venezia - Inter Milano, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:30! Chivu poate redeveni lider în Serie A
ULTIMELE STIRI
Nepotul stelistului Iulian Miu face spectacol în Germania! Cifre demențiale pentru puștiul de 18 ani
Nepotul stelistului Iulian Miu face spectacol în Germania! Cifre demențiale pentru puștiul de 18 ani
11.000.000€ pentru transferul lui Dennis Man: ”Imediat”
11.000.000€ pentru transferul lui Dennis Man: ”Imediat”
Fostul dinamovist, aripi frânte la 24 de ani: n-a mai jucat un meci integral de 20 de luni!
Fostul dinamovist, aripi frânte la 24 de ani: n-a mai jucat un meci integral de 20 de luni!
Replica lui Thierry Henry după ce a fost criticat pentru glumele sale la gala Balonului de Aur
Replica lui Thierry Henry după ce a fost criticat pentru glumele sale la gala Balonului de Aur
Loredana Groza, sărbătorită în mijlocul pădurii, la MasterChef! „Să nu fie carne!”
Loredana Groza, sărbătorită în mijlocul pădurii, la MasterChef! „Să nu fie carne!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu a semnat! Decizia luată de căpitanul naționalei

Nicolae Stanciu a semnat! Decizia luată de căpitanul naționalei

Cel mai nou stadion din România se apropie de inaugurare! Imagini spectaculoase

Cel mai nou stadion din România se apropie de inaugurare! Imagini spectaculoase

Mirel Rădoi, gata să preia o forță din SuperLiga! Anunțul care poate aprinde lupta la vârf

Mirel Rădoi, gata să preia o forță din SuperLiga! Anunțul care poate aprinde lupta la vârf

Cum s-a votat la Balonul de Aur 2026: țările în care Kane n-a prins nici top 5, iar Yamal nu a existat: "Recunosc că am greșit!"

Cum s-a votat la Balonul de Aur 2026: țările în care Kane n-a prins nici top 5, iar Yamal nu a existat: "Recunosc că am greșit!"

OUT din Cupa României! Cum arată Grupa A, după Corvinul - Rapid 0-0

OUT din Cupa României! Cum arată Grupa A, după Corvinul - Rapid 0-0

Ce face Gigi Becali în fiecare zi la 02:00 dimineața: „Dup-aia vin acasă și dorm până la 16:00”

Ce face Gigi Becali în fiecare zi la 02:00 dimineața: „Dup-aia vin acasă și dorm până la 16:00”



Recomandarile redactiei
11.000.000€ pentru transferul lui Dennis Man: ”Imediat”
11.000.000€ pentru transferul lui Dennis Man: ”Imediat”
Nepotul stelistului Iulian Miu face spectacol în Germania! Cifre demențiale pentru puștiul de 18 ani
Nepotul stelistului Iulian Miu face spectacol în Germania! Cifre demențiale pentru puștiul de 18 ani
Fostul dinamovist, aripi frânte la 24 de ani: n-a mai jucat un meci integral de 20 de luni!
Fostul dinamovist, aripi frânte la 24 de ani: n-a mai jucat un meci integral de 20 de luni!
Replica lui Thierry Henry după ce a fost criticat pentru glumele sale la gala Balonului de Aur
Replica lui Thierry Henry după ce a fost criticat pentru glumele sale la gala Balonului de Aur
PAOK l-a făcut mare, dar Lucescu are altă echipă favorită: „Cele mai frumoase zile acolo le-am avut“
PAOK l-a făcut mare, dar Lucescu are altă echipă favorită: „Cele mai frumoase zile acolo le-am avut“
Alte subiecte de interes
Gigi Becali a făcut anunțul: încă un jucător e OUT din echipa de start a FCSB-ului: ”Ce să faci?”
Gigi Becali a făcut anunțul: încă un jucător e OUT din echipa de start a FCSB-ului: ”Ce să faci?”
Ce jucători l-au nemulțumit pe Gigi Becali după Universitatea Craiova - FCSB 2-0
Ce jucători l-au nemulțumit pe Gigi Becali după Universitatea Craiova - FCSB 2-0
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Dat afară de Gigi Becali, fostul jucător al FCSB a debutat la noua echipă. Ce mesaj a transmis după primul meci
Dat afară de Gigi Becali, fostul jucător al FCSB a debutat la noua echipă. Ce mesaj a transmis după primul meci
Abia plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă! Prezentare spectaculoasă
Abia plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă! Prezentare spectaculoasă
CITESTE SI
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

stirileprotv Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

stirileprotv Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

stirileprotv Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

stirileprotv Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!