900.000 de euro pentru Baba Alhassan

Mijlocașul ghanez a devenit un jucător de bază la Mardin 1969 Spor, formație din liga secundă turcă, iar cota sa de piață a crescut în ultimele luni.

Mijlocașul a plecat din SuperLiga după ce Gigi Becali a decis să schimbe lotul roș-albaștrilor, în urma eliminării premature din Conference League. În perioada petrecută la FCSB, Alhassan a strâns 110 apariții oficiale, două goluri, cinci pase decisive și patru trofee.

Baba Alhassan este acum cotat la 900.000 de euro

Fotbalistul ghanez a fost titular în 10 dintre ultimele 12 partide disputate de Mardin 1969. Acesta a lipsit din meciul cu Kayserispor, în care a rămas pe banca de rezerve, și din confruntarea cu Karagumruk, pentru care a fost suspendat după cartonașul roșu primit în partida cu Bursaspor. DETALII AICI