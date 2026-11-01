Cu Răzvan Marin titular, AEK Atena a pierdut în această seară al doilea derby la rând în Grecia!

După 1-3 cu PAOK Salonic în Cupă, acum a fost 0-2 cu Panathinaikos în etapa a noua din Super Liga elenă (goluri Tetteh 1 și Andino 49).

Internaționalul român a fost schimbat în minutul 74, când scorul era deja 0-2, și a primit de la Sofascore nota 6.9, în media echipei.

Răzvan Marin, de două ori jucătorul lunii în acest sezon

Răzvan Marin (30 de ani) este legitimat la AEK Atena din vara lui 2025.

Cotat la 4 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul român mai are contract cu echipa din primul eșalon al Greciei, Superliga Greciei, până la finalul stagiunii 2027/28.

După ce în august a primit premiul de jucătorul lunii în Grecia, Răzvan Marin a fost din nou desemnat în octombrie cel mai important fotbalist din campionat.

El a avut și un mesaj pentru fanii săi după ce a primit trofeul de cel mai bun jucător:

”Salut tuturor! Mulțumesc că m-ați votat, sunt fericit că am primit acest premiu”.