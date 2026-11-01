Octavian Popescu a fost inclus în echipa de start de Elias Charalambous și a rămas pe teren până în minutul 77. Pentru prestația sa Octavian Popescu a primit nota 7 din partea portarului SofaScore. Fotbalistul împrumutat de la FCSB a avut un singur șut pe poartă, însă nu a avut contribuții remarcabile.

Ceilalți doi jucători ajunși la Levadiakos de la FCSB, Alexandru Pantea și Adrian Șut, ai intrat pe teren în a doua repriză. Pantea și-a făcut apariția la pauză, în locul lui Vichos și a reușit să marcheze în minutul 87. Șut a intrat pe final și a prins doar câteva minute.

Marcatorul Alexandru Pantea a primit nota 7.4, cel mai probabil pentru reușita sa din finalul meciului.

Declarațiile lui Elias Charalambous după victoria cu Aris Salonic

Fostul antrenor de la FCSB este convins că echipa va arăta din ce în ce mai bine după ce a reușit să spargă gheața.

”Am spus că acești băieți au dat totul și au încercat. Nu am ce să le reproșez. Cel mai important lucru pentru noi, dincolo de victorie, este că, deși rezultatele nu veneau, nu au existat nemulțumiri în vestiar. Jucătorii cu mai multă experiență au ținut grupul unit. Munca de zi cu zi și spiritul de echipă de care au dat dovadă băieții s-au văzut astăzi pe teren.

Sunt o persoană căreia nu îi plac scuzele. Nici după meciurile pe care nu le-am câștigat nu am căutat scuze. Pas cu pas, vom arăta din ce în ce mai bine. Munca nu se oprește niciodată, trebuie să continuăm. Vichos a făcut o cursă pentru că avea probleme la genunchi. Am discutat la pauză, acuza dureri și nu a mai putut continua. Sper să nu fie ceva grav, care să îl țină departe de teren pentru o perioadă lungă”, a spus Elias Charalambous după meci.