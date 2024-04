Ce țeapă! Oferta refuzată de Ivaylo Petev pentru a rămâne la Craiova lângă Rotaru, care l-a demis

Ultimele două eșecuri i-au fost fatale lui Petev. Universitatea Craiova a fost eliminată în sferturile de finală ale Cupei României după 0-1 contra celor de la Oțelul, iar oltenii au pierdut și meciul din campionat cu FCSB (0-2), în urma căruia și-au luat practic adio de la titlu.

Ivaylo Petev a refuzat o ofertă din Arabia Saudită înainte de a fi demis de la Universitatea Craiova

La câteva zile după meciul cu FCSB, Universitatea Craiova a anunțat plecarea lui Petev, iar patronul Mihai Rotaru a transmis că acum vrea un tehnician român, care ar urma să fie instalat în aproximativ o săptămână.

Presa bulgară a scris pe larg despre demiterea lui Petev de la Craiova și a amintit că tehnicianul a refuzat o ofertă "tentantă" în ianuarie, când Abha Club, formație din Arabia Saudită, i-ar fi pus pe masă un contract.

"Petev a refuzat o ofertă tentantă la începutul acestui an. Era dorit de Abha Club, care se află în zona retrogradabilă din Arabia Saudită. Totuși, antrenorul care a câștigat trei titluri cu Ludogrets a refuzat politicos oferta, în ciuda termenilor financiari tentanți. Le-a transmis arabilor că nu are intenția să își lase munca neterminată în România și că are un angajament față de Universitatea Craiova, dar și față de președintele Mihai Rotaru", au scris bulgarii de la BTA.

După refuzul lui Petev, Abha l-a numit în ianuarie pe antrenorul sud-african Pitso Mosimane. Cu șapte etape rămase de disputat din campionatul Arabiei Saudite, formația la care apără Ciprian Tătărușanu ocupă locul 15, ultimul care asigură salvarea de la retrogradare.

Petev (48 de ani) a strâns 20 de meciuri pe banca Universității Craiova și a înregistrat 10 victorii, 5 remize și 5 înfrângeri.

Singurele trofee din cariera bulgarului au fost câștigate alături de Ludogorets, formație pe care a pregătit-o în două mandate (2010-2013 și martie - octombrie 2023): trei titluri, două Cupe și o Supercupă.