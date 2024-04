Ivaylo Petev a rezistat doar cinci luni la cârma Universității Craiova, timp în care a bifat 20 de apariții pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 1.75 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

OUT de la Universitatea Craiova! Cât a rezistat Ivaylo Petev în Bănie

Universitatea Craiova a anunțat miercuri că Ivaylo Petev a părăsit funcția de principal din Bănie. Antrenorul bulgar i-a lăsat pe olteni pe locul trei în clasamentul play-off-ului Superligii României.

Clubul patronat de Mihai Rotaru a obținut 31 de puncte până acum în campionat și a înregistrat două victorii (2-1 vs. CFR Cluj și 2-1 vs. Rapid București) și o înfrângere (0-2 vs. FCSB) în play-off.

”Mulțumim, Ivaylo Petev! Universitatea Craiova și antrenorul Ivaylo Petev au hotărât astăzi, de comun acord, rezilierea contractului. Kozlic Admir, Adi Adilovic și Csaba Gabris au semnat, de asemenea, rezilierea contractelor. Le mulțumim tuturor și le dorim mult succes mai departe!”, se arată în comunicatul oficial emis de Universitatea Craiova.

Ivaylo Petev a mai antrenat de-a lungul carierei sale echipe precum Ludogorets, Jagiellonia, Al Qadsiah, Omonia Nikosia, Dinamo Zagreb, AEL Limassol, Levski Sofia, Ludogorets și Lyubimets.

În decembrie 2014 - septembrie 2016, Petev a fost selecționerul Bulgariei, ca în perioada ianuarie 2021 - decembrie 2022 să fie selecționerul Bosniei.

Cum arată play-off-ul Superligii României

1. FCSB - 41 de puncte

2. CFR Cluj - 31 de puncte

3. Universitatea Craiova - 31 de puncte

4. Rapid București - 28 de puncte

5. Farul Constanța - 26 de puncte

6. Sepsi OSK - 24 de puncte