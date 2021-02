BREAKING NEWS! Presa din Spania arunca BOMBA: "Real Madrid il va transfera pe Mbappe sau pe Haaland in vara!"

Florentino Perez este gata sa dea o lovitura de proportii pe piata transferurilor.

Josep Pedrerol, jurnalist la El Chiringuito, a anuntat ca incepand din sezonul viitor, fie Kylian Mbappe, fie Erling Haaland vor veni pe Santiago Bernabeu.

???? EXCLUSIVA de @jpedrerol ???? ⭐"El REAL MADRID FICHARÁ a MBAPPÉ o HAALAND este verano"#ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/joQcG3y98P — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 9, 2021

Conform sursei citate, norvegianul Borussiei reprezinta prima varianta pentru Perez, insa Zinedine Zidane l-ar prefera pe starul lui PSG.

Real Madrid nu a mai facut niciun transfer important in ultimele doua perioade de mercato si, mai mult, a vandut sau a imprumutat mai multi fotbalisti, fapt ce a starnit nemultumirea fanilor.

Din acest motiv, Realul are probleme foarte mari in a tine pasul cu rivalii de la Atletico in La Liga. Echipa lui Zidane se afla la nu mai putin de 8 puncte in spatele marii rivale si are si un meci in plus.

Acesta este motivul pentru care Perez incearca sa faca toate eforturile posibile pentru a aduce pe Bernabeu unul din cele doua superstaruri din acest moment ale Europei.