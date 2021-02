Chindia depune memoriu la CCA dupa arbitrajul din meciul cu Gaz Metan: "Pana cand sa platim doar noi? Sa isi analizeze si ei greselile!"

Chindia a pierdut cu scorul de 0-1 in deplasare cu Gaz Metan Medias in etapa cu numarul 22 din Liga 1.

Dupa meci, echipa din Targoviste a criticat in termeni extrem de duri prin vocea antrenorului Emil Sandoi arbitrajul lui Ionut Coza. Antrenorul Chindiei a acuzat ca echipei sale nu i-au fost acordate doua penalty-uri, unul din ele la scorul de 0-0 dupa o cadere in careu a lui Florea, iar altul la Iacob.

Mai mult, oficialii echipei acuza ca au fost dezavantajati de arbitraj si in alte partide din acest sezon, motiv pentru care au decis sa depuna memoriu la Comisia Centrala a Arbitrilor.

"Suntem total nemultumiti de maniera de arbitraj in ultimele trei partide de campionat, cand am fost clar dezavantajati. Am avut penalty cu CFR, dar nu ni s-a dat. Apoi, cu Botosani, un aut de-al nostru le-a fost acordat adversarilor, iar de acolo a pornit faza din care a iesit golul victoriei lor. Cu Gaz Metan, ce sa mai zic?! A vazut o tara intreaga ca am avut doua lovituri de pedeapsa, prima la 0-0, si degeaba.

Ca sa nu mai vorbesc de intreaga maniera de arbitraj a lui Ionut Coza! De aceea am facut un memoriu la CCA, pe adresa presedintelui Kyros Vassaras. Noi ne analizam echipa, prestatiile, dar sa si le analizeze si ei! Pana cand sa platim doar noi?!

Nu stiu ce se intampla. Probabil, eram prea sus. Deranjam pe cineva? Nu vreau sa cred ca e o conspiratie impotriva noastra, asa cum am simtit-o si la finalul sezonului trecut. Daca se intampla astfel de lucruri, sa nu ne mai miram ca nu vin investitori la fotbal, ca fuge lumea.

Daca se continua la fel, ne gandim ce masuri sa luam. Nu, nu ne vom retrage, sa se retraga cei care nu respecta regulile jocului, regulamentele. Sau sa fie retrasi!

I-am respectat prea mult pe arbitrii acestia, care se cred Dumnezei. De acum nu va mai fi asa. N-am vrut sa zic despre asta, dar au fost situatii cand unii mai aresteaza o minge, pentru colectia personala, altii pleaca cu prosoapele pregatite de noi pentru dupa meci.

Nu conteaza asta, nu in asta consta nerespectul. Respectati-ne pe teren! Nu cerem nimic, doar sa fim arbitrati corect! Se mai fac greseli si in alte partide, dar prea multe si decisive, parca premeditate, numai impotriva noastra.

Probabil ca pandemia asta le-a facut mult rau unor arbitri. Poate e cazul sa fie testati sau vaccinati mai des. Ce se intampla imi aduce aminte de finalul sezonului trecut, cand ni se anulau goluri valabile si pierdeam din penalty-uri inventate.

E greu sa-l enervezi pe Sandoi, care e un domn! Dar s-au adunat prea multe. E munca lui, a baietilor, a noastra. Toti pierdem, bani, locuri, pozitii in clasament. Nu e vorba de play-off, ca noi vrem doar sa ramanem in Liga 1", a declarat presedintele Chindiei Marcel Ghergu potrivit Gazetei Sporturilor.