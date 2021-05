BREAKING NEWS | Maradona, "abandonat in voia sortii" de medici! Concluzia la care au ajuns expertii dupa ancheta declansata in urma mortii 

Expertii au finalizat cercetarile in cazul mortii lui Maradona.

Raportul expertilor care atesta ca fostul idol al fotbalului argentinian Diego Armando Maradona, decedat in luna noiembrie a anului trecut la varsta de 60 de ani in urma unor probleme cardiace, a fost "abandonat in voia sortii" de echipa sa medicala inaintea mortii a fost trimis luni justitiei argentiniene, a declarat o sursa apropiata familiei, citata de AFP.

Mario Braudy, avocatul lui Diego Fernando, fiul in varsta de 8 ani al legendei argentiniene, a confirmat informatia in fata biroului procurorului general din San Isidro (Buenos Aires).

Parchetul a deschis o ancheta care cauta sa determine o eventuala neglijenta sau imprudenta in tratamentele medicale administrate fostului decar al Argentinei, decedat in urma unui stop cardiac pe 25 noiembrie 2020 la varsta de 60 de ani, singur in resedinta sa din Tigre, la nord de Buenos Aires.

Declaratiile a doua din cele cinci fete ale fostului capitan al echipei Argentinei, Gianinna (31 ani) si Jana (24 ani), care il indica pe neurochirurgul Leopoldo Luque drept principal responsabil de deteriorarea starii de sanatate a tatalui lor, au declansat o procedura judiciara.

O comisie medicala formata din 20 de experti, intre care medici legisti care au efectuat autopsia si specialisti in diverse discipline medicale, au concluzionat intr-un raport ca fostul campion mondial "ar fi avut mai multe sanse de supravietuire" daca ar fi fost internat intr-un centru de terapie adecvat si polivalent.

Maradona a fost "abandonat in voia sortii" de echipa medicala, care i-a prescris un tratament "inadecvat, deficitar si imprudent", conducand la o lenta agonie, se arata in raportul facut public vinerea trecuta.

"Semnele de pericol de moarte pe care el le prezenta au fost ignorate", mai considera expertii.

Avocatul lui Leopoldo Luque, Julio Rivas, a respins concluziile raportului, pe care il considera "partial, tendentios si fara fundament stiintific". El a declarat ca va face recurs in instanta.

Neurochirurgul Leopoldo Luque si psihiatra Agustina Cosachov au fost primii vizati de ancheta in cazul mortii lui Maradona, extinsa la un psiholog si doi infirmieri (un barbat si o femeie), prezenti alaturi de Maradona in ultimele zile ale vietii sale, precum si alte doua persoane: coordonatorul acestor infirmieri si un medic coordonator al spitalizarii la domiciliu.

Biroul procurorului general din San Isidro a deschis, la finele lunii noiembrie, o ancheta pentru a determina responsabilitatile in cazul mortii lui Maradona, decedat in urma unui stop cardiac pe 25 noiembrie 2020, la varsta de 60 de ani la resedinta sa din Tigre (Buenos Aires).

Operat la inceputul lunii noiembrie de un hematom la cap, campionul mondial din 1986 a decedat cateva saptamani mai tarziu din cauza "unui edem pulmonar acut secundar si o insuficienta cardiaca cronica".

