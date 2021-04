Anuntul momentului in cazul mortii lui Maradona! A sosit raportul investigatiei: "Moartea sa putea fi evitata!"

Anchetatorii au facut raportul final in cazul mortii lui Maradona.

Concluzia raportului medical este ca moartea legendei argentiniene putea fi evitata, iar neurochirurgul Leopoldo Luque si psihiatrul Augustina Cosachov pot fi acuzati de omor, anunta Gazzetta dello Sport.

Diego Armando Maradona a murit pe data de 25 noiembrie 2020, iar dupa cateva saptamani in care toate rapoartele medicale au fost evaluate, inclusiv declaratiile si amprentele, expertii au ajuns ala o concluzie.



"Moartea a fost afectata in mod decisiv de greselile asistentilor si neglijenta generala din tratament si ingrijirea pacientului", se arata in raportul final.

Astfel, doctorii ar putea fi acuzati de ucidere din culpa. Judecatorii asteapta evaluarile finale ale expertilor.

Raportul medical care a fost trimis in cursul zilei de marti incepe cu confirmarea cauzei care a dus la decesul lui Maradona: stop cardio-respirator, cauzat de insuficienta cardiaca severa, edem pulmonar si ciroza acuta. Conform concluziilor expertilor, aceste patologii ar fi fost ignorate de cei care se ocupau de ingrijirea lui Diego.