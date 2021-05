Dezvaluiri soc in cazul decesului lui Maradona! Medicii sunt acuzati de un tratament "neglijent si superficial", dupa ce ar fi agonizat 12 ore inainte de a muri  

Diego Maradona a decedat in noiembrie 2020.

Considerat de multi ca fiind cel mai mare jucatori din istoria fotbalului si a Argentinei, fostul jucator de la Barcelona si Napoli, printre altele, a parasit aceasta lume in noiembrie anul trecut, dupa mai multe probleme grave de sanatate avute in anii precedenti.

Totusi, in spatiul media au aparut acuzatii de malpraxis asupra mediciilor care s-au ocupat de "D10S", asa cum era poreclit, iar acum Reuters, cele agentie de presa din Germania, face noi dezvaluiri. Jurnalisti nemti spun ca o ancheta impotriva echipei medicale care s-a ocupat de Maradona a fost deschisa, acestia fiind acuzati ca au actionat cu "neglijenta si superficialitate".

In raportul primit de catre sursa mentionata se arata si faptul ca "El Pibe D'oro" s-a simtit foarte rau cu 12 ore inainte sa moara, lucru despre care nu s-a mai vorbit pana acum in presa. Procurorii si avocatii au evitat sa raspunda in acest caz fiind in plina derulare, insa in viitorul apropiat lumea fotbalului va avea mai multe raspunsuri cu privire la decesul lui Diego.