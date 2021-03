"A intrat de atatea ori drogat pe teren! Asta nu conteaza?" CTP, noi critici la adresa lui Maradona! Jucatorii pe care ii considera mai buni

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre Maradona in cadrul unui interviu.

Gazetarul roman a fost intrebat despre legendarul fotbalist argentinian la moartea caruia a facut afirmatii teribile, judecandu-l aspru pentru viata extrasportiva pe care a dus-o.

CTP a declarat ca ar trebui luate in considerare, atunci cand stabilim valoarea unui fotbalist, si lucrurile pe care sportivul le-a facut in afara carierei.

"Eu acolo am facut inventarul de fapte, nu am spus nimic, nu am venit cu calificative. Ca sa nu iei in considerare atunci cand clasezi un jucator pe o pozitie sau alta, sa nu iei in considerare faptul ca s-a drogat in halul in care a facut-o Maradona, ca a intrat de atatea ori drogat pe teren.

A fost eliminat din nationala Argentinei pentru doping, chiar la un meci cu Romania. Ca a marcat un gol fals, un furt, un gol necinstit, acel gol cu mana, care nu e gol si cu care s-a laudat. Aceste lucruri nu conteaza cand vorbesti despre valoarea unui fotbalist?

A castigat Campionatul Mondial, foarte bine, Pele a fost campion mondial de trei ori! Daca luam cifrele cu ceea ce a facut Messi jucand la Barcelona, acolo unde a jucat si Maradona si nu a reusit. Din punctul meu de vedere, ce a facut Johan Cruyff pentru fotbal este incomparabil cu ce a facut Maradona", a declarat Popescu la GSP.