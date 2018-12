BREAKING NEWS | Dan Petrescu e OUT! Sefa de la Guizhou a decis: detaliul care sta in calea despartirii definitive

Dan Petrescu a aflat verdictul sefilor chinezi.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00!

Presa din China scrie ca patroana de la Guizhou Zhicheng, Wen Yuteng, a decis sa il demita pe Dan Petrescu, dupa ce echipa a retrogradat.

Totusi, potrivit Kaixian, chinezii nu au reusit sa ajunga la un acord cu romanul in ceea ce priveste despagubirile pe care le-a solicitat aceasta.

Patroana incearca sa obtina pretentii mai mici de la roman, mai ales ca clubul are probleme financiare.

Dan Petrescu a ajuns in China in luna iunie a acestui an si, pana acum, a incasat peste doua milioane de euro. Totusi, romanul nu a reusit sa salveze de la retrogradare echipa Guizhou si va fi demis.