Petrescu a vorbit despre revenirea in Romania! Anuntul facut de campionul en-titre al Romaniei, dupa ce s-a intalnit cu Nelu Varga, seful CFR-ului

Dan Petrescu a castigat titlul si a retrogradat in decurs de doar cateva luni. El a cucerit campionatul in Romania si a retrogradat in China, cu Guizhou.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Dan Petrescu a cucerit titlul in vara cu CFR Cluj, iar in toamna a retrogradat cu Guizhou Zhicheng. Antrenorul roman nu este acum sigur de viitorul sau, chiar daca sefii gruparii chineze spun ca vor sa continue cu el (DETALII AICI).

Dan Petrescu a vorbit si el intr-un interviu acordat cotidianului Gazeta Sporturilor. Petrescu spune da de inteles ca nu este foarte entuziasmat de ideea de a lucra in liga a doua din china, dar ca mai are inca un an de contract.

"Am contract cu ei inca un an. Nu stiu ce voi face, fiindca nu cunosc prea bine divizia secunda din China. Cand am plecat, eu am lasat un program pana la reunirea din 5 ianuarie. Nu prea am mai vorbit cu conducerea clubului. Poate nu ma mai vor ei, poate plec eu, depinde de discutiile care vor fi, de ce isi doresc, daca vor sa atacam direct promovarea.

Stiu ca apar pe acolo tot felul de informatii, insa mie nu mi-a spus nimeni nimic. O sa vedem ce va fi.



Nu am clauza de reziliere. Daca reziliaza ei, imi dau banii pana la finalul acordului. Daca plec eu inainte, ar trebui sa dau inapoi tot ce am castigat acolo", a spus Petrescu.

Petrescu a mai spus ca nu regreta ca a plecat in China dupa ce a luat titlul cu CFR, ratand astfel sansa de a participa in preliminariile UEFA Champions League.

"Nu regret nimic. Mi-am facut datoria la Cluj si am plecat. Am mai spus-o, a fost o oferta financiara prea tentanta ca sa nu incerc. Recunosc, asta a fost miza. Era un risc pe care mi l-am asumat. Daca-i salvam pe cei de la Guizhou, as fi castigat mai mult decat Mourinho, decat tot ce a avut pana acum orice antrenor roman. Peste Mircea Lucescu sau Olaroiu, ca sa dau niste exemple", a mai spus Petrescu.