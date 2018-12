BREAKING NEWS | Anunt BOMBA al lui Becali: "Il vreau pe Dan Petrescu! E CEL MAI BUN!" Clauza fara precedent pe care i-o impune

Gigi Becali a dezvaluit toti cei 3 antrenori care ii pot lua locul lui Nicolae Dica!

Gigi Becali a anuntat ultimul nume de pe lista pentru inlocuirea lui Nicolae Dica! Patronul FCSB-ului viseaza la aducerea lui Dan Petrescu! Acesta a retrogradat cu cei de la Guizhou Hengfeng, insa mai are contract inca un an cu acestia.

"Astept sa treaca sarbatorile, dupa aia vedem. inainte de sarbatori nu se va intâmpla nimic. Sunt vreo 3-4 pe lista, dar niciunul nu e favorit. O sa vorbesc si cu Dan Petrescu, dar ii spun <Bai, Dane, nu ai voie sa injuri jucatorii. Punem clauza in contract, injuri jucatorii, platesti. Injuri jucatorii, platesti clauza 1 milion de euro>.



Mi-ar placea sa-l aduc, cel mai bun dintre toti el e. A demonstrat-o. Aici la fotbal, nu e ca zic eu. Dar oricat de bun ar fi un antrenor, daca injura jucatorii, nu am treaba. Nu permit asta. Eu nu permit la mine in palat. Daca spui o injuratura, iti spun <<bai, ai grija>>. A doua oara te dau afara. A doua oara poti sa fi tu si imparatul, te dau afara imediat, nu mai stai la mine in casa. Injuri, dracui, la mine nu stai.



Reghecampf nu se pune la socoteala. Are oferte si nu se pune problema. Mihai Teja si Dan Alexa se afla si ei pe lista mea" a spus Gigi Becali la Telekom Sport.