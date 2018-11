INCREDIBIL! Ce i-a nemultumit pe chinezi la Dan Petrescu: Gestul care le-a pus capac facut de antrenorul roman

Dan Petrescu este aproape demis de la Guizhou Zhicheng.

Fostul antrenor al celor de la CFR a ajuns in China dupa despartirea de campioana Romaniei, insa nu a reusit sa ajute echipa Guizhou Zhicheng sa scape de retrogradare.

Totusi, faptul ca echipa ajunge in Liga a doua din China nu este singurul lucru care i-a deranjat pe oficialii lui Guizhou.

Gesturile lui Dan Petrescu facute pe marginea terenului in timpul meciurilor ii enerveaza pe chinezi. Unul dintre episoadele de acest fel s-a petrecut dupa meciul cu Tianjin Teda, castigat de echipa romanului cu 1-0.

Un oficial al clubului a povestit pentru sportscn.com ca Dan Petrescu a inceput sa arunce cu diverse obiecte intr-o camera din zona VIP.

"Cand pierdem, intelegem supararea. Dar am castigat, iar el a inceput sa urle. A fost o nebunie ce a facut", a spus oficalul.

Pentru comportamentul sau vulcanic, Dan Petrescu a primit si sapte etape de suspendare la finalul sezonului.

"In cele mai cruciale momente pentru echipa, antrenorul a putut fi doar in tribune", se arata in articolul respectiv.