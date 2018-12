Conceicao, scos din SARITE cand a auzit de comparatia cu Dan Petrescu! Intrebarea care l-a enervat: "Asa credeti ca a fost?!" Ce a spus despre derby-ul cu FCSB

CFR Cluj a castigat cu 1-0 cu Viitorul dupa o partida in care a fost dominata aproape in totalitate.

Lider in Liga 1 cu 3 puncte avans fata de FCSB, CFR Cluj se poate desprinde decisiv in sezonul regulat la partida de pe National Arena. Jocul echipei lui Toni Conceicao nu a fost insa unul stralucit cu Viitorul, lucru recunoscut si de Toni Conceicao. Acesta s-a enervat insa cand a fost intrebat daca evolutia echipei din aceasta partida a adus aminte de cele din sezonul trecut cu Dan Petrescu, cand pragmatismul le-a adus titlul clujenilor.



"Tu crezi ca ultima partida a CFR-ului a fost asa, la fel ca anul trecut? Astazi e posibil, jocul trecut, nu. Cred ca am jucat bine in multe partide. Asa este fotbalul, poti juca bine si poti juca prost. Noi am jucat prima repriza, am jucat prost in repriza a doua. Echipa a avut atitudine, cred ca a fost pentru prima data cand echipa a fost testata cu adevarat.



Viitorul este o echipa bine, campionatul se decide in mai, e drum lung pentru toata lumea, pentru noi, pentru FCSB, pentru toate candidatele.



Foarte greu meciul cu FCSB. Ambitita mea este ca echipa mea sa castige. Urmeaza o saptamana de munca. Obiectivul nostru este sa castigam la Bucuresti. Vedem, suntem linistiti, e un drum foarte lung pana in mai" a spus Toni Conceicao in conferinta de presa de dupa partida.