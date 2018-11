Dan Petrescu, OUT din China! Decizia celor de la Guizhou dupa retrogradarea matematica in liga a doua

Dan Petrescu a preluat-o pe Guizhou imediat dupa ce a devenit campion cu CFR.

Campion in Romania, retrogradat in China! Cu doua etape inainte de final, Guizhou a retrogradat matematic, iar conducerea clubului a decis sa se desparta de antrenorul roman.



Petrescu mai are o etapa de stat pe banca celor de la Guizhou, dupa care contractul sau va fi reziliat, anunta Telekom Sport. Super Dan avea ca obiectiv salvarea de la retrogradare cu Guizhou, echipa nou-promovata in prima liga chineza.



Dan Petrescu a preluat echipa in plin sezon, aflata deja pe ultimul loc in clasament.