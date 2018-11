Au decis soarta lui Dan Petrescu! Verdictul chinezilor dupa ce echipa antrenata de roman a retrogradat

Echipa antrenata de Dan Petrescu a retrogradat in liga a doua din China.

Conducerea clubului Guizhou Henfeng Zhicheng a decis sa-l mai pastreze pe Dan Petrescu doua meciuri, apoi sa-i rezilieze contractul.

Antrenorul roman mai are contract inca un sezon, insa potrivit informatiilor aparute in presa din China, cei de la club nu vor sa mai continue alaturi de el. Dan Petrescu a ajuns in luna iunie a acestui an la Guizhou, dupa despartirea de CFR Cluj, insa nu a reusit sa evite retrogradarea.

Echipa are si probleme financiare, iar bugetul va fi redus.