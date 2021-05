BREAKING NEWS | Champions League nu va mai fi niciodata la fel! Schimbare uriasa in fotbal! Ce se intampla in meciurile eliminatorii

Competitiile europene organizate de UEFA isi schimba formatul!

Comitetul de Competitii UEFA a decis sa schimbe regulamentul in ceea ce priveste regula golurilor inscrise in deplasare, la 56 de ani de cand a fost introdusa pentru prima oara, anunta jurnalistul Martyn Ziegler. Regula spune ca atunci cand scorul unui meci in dubla-mansa este egal dupa cele 180 de minute de joc, echipa care a inscris mai multe goluri in deplasare se califica in faza urmatoare.

Propunerea de modificare vine in urma mai multor ani de dezbateri in acest sens, cluburile sustinand ca regula este usor expirata in contextul fotbalului actual, in care echipele practica un fotbal mai ofensiv.

Dupa ce Comitetul de Competitii UEFA si-a dat acordul, se asteapta validarea din partea Comitetului Executiv al UEFA, anunta The Times.

In cazul in care se aproba modificarea, atunci regulamentul se va schimba pentru competitiile organizate de UEFA: Champions League, Europa League si Conference League.