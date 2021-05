Decizia lui Pirlo la care nu se astepta nimeni! Ronaldo, lasat pe banca in meciul decisiv din Serie A! Juve poate rata locurile de Champions League

Juventus o infrunta pe Bologna intr-un meci decisiv pentru soarta echipei din sezonul viitor.

Echipa condusa de Andrea Pirlo are nevoie de o victorie pentru a avea o sansa de a se califica in grupele Champions League din sezonul urmator, insa tehnicianul a avut o decizie surprinzatoare si l-a lasat pe banca pe golgheterul formatiei si cel mai important jucator din acest sezon, Cristiano Ronaldo.



Acestia au nevoie ca Napoli sau AC Milan sa nu invinga in ultima etapa, pe Hellas Verona, respectiv Atalanta, insa ramane de vazut care va rezultatul partidelor, dar in cazul in care Juventus nu va reusi o clasare in top 4, Cristiano Ronaldo este asteptat sa paraseasca Italia si sa-si caute o noua echipa, presa vorbind de un interes al lui PSG.

In actualul sezon, portughezul a evoluat in 33 de meciuri in campionatul italian, reusind sa inscrie de 29 de ori si sa ofere doua pase decisive, fara a putea contribui insa in mod decisiv in lupta pentru un noua trofer de Serie A, care a fost adjudecat de Inter Milano.