Spectacol total in vestiarul lui AC Milan dupa calificarea in grupele Champions League! Cum au sarbatorit "rossonerii"

AC Milan a incheiat pe doi in Serie A si va juca in grupele Champions League.

Milanezii s-au impus in ultimul meci, pe terenul celor de la Atalanta, scor 2-0, si au incheiat pe doi in Italia, in spatele lui Inter Milano. Romanul Ciprian Tatarusanu a fost doar rezerva in meciul care le-a adus calificarea "diavolilor".

AC Milan a revenit in Champions League dupa o pauza de opt ani. Ultima oara "rossonerii" au evoluat in grupele celei mai importante competitii intercluburi din Europa in sezonul 2011/2012.

La finalul meciului cu Udinese, fotbalistii lui Stefano Pioli au sarbatorit intr-un mod special. Acestia s-au asezat in linie la vestiare, si s-au filmat in timp ce le este cantat imnul Champions League.

AC Milan's players celebrating their UCL qualification ???????? (via @DalotDiogo) pic.twitter.com/QrlCq9AhbD — ESPN FC (@ESPNFC) May 23, 2021