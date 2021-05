Malouda, prezenta de lux si la Federatie! Motivul pentru care castigatorul Champions League a venit in Romania 

Florent Malouda (40 ani) a venit in Romania!

Fostul international francez a fost surprins in tribune la finala Cupei Romaniei dintre Astra si Craiova. Castigatorul Champions League a stat alaturi de presedintele FRF, Razvan Burleanu, iar frf.ro a anuntat motivul vizitei sale in tara.

Malouda este ambasador UEFA si a participat la o intalnire cu Burleau si alti reprezentanti ai zonei tehnice FRF. Francezul a avut un mesaj de sustinere pentru noua Academie Nationala de Fotbal, dar s-a intalnit si cu voluntarii care se ocupa de organizarea EURO 2020 la Bucuresti, carora le-a transmis si un mesaj.

"Am venit la invitatia lui Razvan Burleanu, ma bucur sa fiu fizic aici. Luna trecuta a fost lansarea Academiei Nationale de Fotbal, am participat online si am promis va voi veni in vizita.

Primul sfat pentru tinerii jucatori a fost sa le reamintesc ca trebuie sa aiba incredere in abilitatile lor pentru a avea succes", a spus Malouda pentru FRF TV.

Intrebat daca isi aminteste jucatori romani impotriva carora a jucat, Malouda i-a numit pe Mutu si Chivu. Totodata, fostul international francez a reamintit ca intotdeauna i-a fost greu cand a intalnit nationala Romaniei.

"Mi-l amintesc pe Cristian Chivu, am jucat impotriva lui si cu nationala, dar si cu Inter. Un jucator bun, foarte talentat, care a avut succes in cariera. Mi-l amintesc si pe Adrian Mutu de la EURO 2008. Romania era intotdeauna unul dintre adversarii dificili pe care ii intalneam, mereau erau jocuri grele. Imi placea caracterul jucatorilor vostri", a adaugat fostul jucator.