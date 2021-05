Final nebun de sezon in Premier League! Chelsea se califica in Champions League, dupa ce Leicester pierde acasa cu Tottenham

Cel mai puternic campionat al lumii a oferit suspans pana in final.

Intr-o ultima etapa in care lupta s-a concentrat pentru locurile de 3 si 4, care aduc calificare in Champions League si care le-a avut in prim-plan pe Liverpool, Leicester si Chelsea. Formatia pregatita pe Jurgen Klopp si-a facut treaba si nu a avut emotii, invingand cu 2-0 pe Crystal Palace, iar dramatismul le-a implicat doar pe celelalte echipe aflate in duel pentru locurile de Champions League.

Chelsea s-a incurcat la Aston Villa, fiind invinsa cu 2-1, insa cea mai mare surprinza a venit la Leicester, acolo unde Tottenham a triumfat in fata formatiei gazde, 4-2, dupa ce a fost condusa cu 1-0 si 2-1, in urma unor penalty-uri scoase si transformate de Jamie Vardy.

Thomas Tuchel si elevii sai au prins locul 4, ultimul care a asigurat calificarea in Champions League, insa doar datorita rivalilor din Londra, Tottenham, care nu aveau cea mai mare motivatie, dar totusi cu aceasta vitorie au reusit sa se claseze in fata lui Arsenal, pe locul 7, si s-a calificat in viitoarea editie a Conference League.