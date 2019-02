UEFA vrea sa "stearga" o regula veche de 54 de ani! Modificarea care va schimba total Liga Campionilor si Europa League

UEFA discuta "stergerea" unei reguli care va schimba competitiile interntionale.

Comitetul executiv al forului european va discuta miercuri anularea regulii golului in deplasare. Regula a fost introdusa in 1965 si prevede ca un gol marcat de o echipa care joaca in deplasare sa conteze dublu in economia unei duble manse.

Daca propunerea UEFA va fi votata si adoptata meciurile eliminatorii din UEFA Champions League si Europa League vor intra in prelungiri indiferent de numarul golurilor marcate daca scorul pe cele doua manse va fi egal.



"Nu mai este atat de dificil ca in trecut sa marchezi in deplasare", a declarat Giorgio Marchetti, directorul de competitii al UEFA, potrivit Kicker.

