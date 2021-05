Tatarusanu, bucuros dupa ce Milan e vicecampioana Italiei! Cum a sarbatorit calificarea in Champions League

AC Milan a ajuns in Champions League, dupa o pauza de 7 ani.

Milanezii au incheiat campionatul pe locul 2 si se pregatesc de revenirea la "masa bogatilor". Gazetta dello Sport a titrat "Diavolul merge in paradis", dupa finalul sezonului din Serie A.

Ciprian Tatarusanu, rezerva lui Donnarumma in acest sezon, a fost surprins extrem de fericit la finalul ultimului meci din acest sezon. Cunoscut pentru maturitatea cu care gestioneaza momentele, atat pe cele de bucurie, cat si pe cele de tristete, Tatarusanu a fost fotografiat vizibil fericit de performanta echipei sale.

Back where @acmilan belongs! Per voi, per noi! ????⚫️ pic.twitter.com/gpKHaiB8Os