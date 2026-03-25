Vinicius, cuvinte mari despre rivalul de la Barcelona: „Cel mai bun fotbalist din lume”

Selecționata sud-americană va juca pe 26 martie împotriva Franța, iar pe 1 aprilie va întâlni Croația.

Înaintea acestor partide, starul lui Real Madrid, Vinicius Junior, a avut cuvinte de laudă pentru un coleg de la națională, dar rival direct în campionatul Spaniei.

Vinicius, despre Raphinha: „Probabil cel mai bun fotbalist din lume”

Brazilianul l-a evidențiat pe Raphinha, extrema rivalilor de moarte de la FC Barcelona.

„Raphinha a fost printre cei mai buni doi sau trei jucători din lume în ultima perioadă, dacă nu chiar cel mai bun. Face lucruri excelente”, a declarat Vinicius, citat de Fabrizio Romano.