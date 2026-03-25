Vinicius, cuvinte mari despre rivalul de la Barcelona: „Cel mai bun fotbalist din lume”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pauza internațională este în plină desfășurare, iar Brazilia se pregătește pentru o serie de meciuri amicale înainte de Cupa Mondială din 2026. 

TAGS:
Vinicius JuniorBraziliaRaphinhaReal MadridBarcelona
Din articol

Selecționata sud-americană va juca pe 26 martie împotriva Franța, iar pe 1 aprilie va întâlni Croația.

Înaintea acestor partide, starul lui Real Madrid, Vinicius Junior, a avut cuvinte de laudă pentru un coleg de la națională, dar rival direct în campionatul Spaniei. 

Vinicius, despre Raphinha: „Probabil cel mai bun fotbalist din lume”

Brazilianul l-a evidențiat pe Raphinha, extrema rivalilor de moarte de la FC Barcelona.

„Raphinha a fost printre cei mai buni doi sau trei jucători din lume în ultima perioadă, dacă nu chiar cel mai bun. Face lucruri excelente”, a declarat Vinicius, citat de Fabrizio Romano.

Raphinha traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei. Cotat la aproximativ 80 de milioane de euro, brazilianul a marcat 19 goluri și a oferit opt pase decisive în 31 de meciuri pentru Barcelona în această stagiune.

Forma excelentă a extremei se reflectă și în parcursul catalanilor din La Liga. FC Barcelona este lider în clasament, cu 73 de puncte, având patru puncte avans față de Real Madrid.

În ceea ce privește Campionatul Mondial, Brazilia a fost repartizată într-o grupă accesibilă. Sud-americanii vor evolua în Grupa C, alături de Maroc, Haiti și Scoția.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!