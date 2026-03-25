Medicii lui Real Madrid, greșeală de începători în cazul lui Mbappe

Kylian Mbappe a anunțat recent că genunchiul său este complet refăcut, dar o știre adiacentă a făcut furori în Franța. Jurnalistul Daniel Riolo a susținut că totul s-a întâmplat din cauza unei erori de amatori din partea staff-ului medical al lui Real Madrid. Mbappe ar fi fost consultat de medicii clubului la piciorul greșit, lucru ce l-ar fi înfuriat peste măsură pe Mbappe, care ar fi mers în Franța pentru a consulta un specialist local.

"A primit un diagnostic greșit la Madrid. Evident că nu i-a plăcut și a fost chiar supărat. Se pare că eroarea a fost uriașă. Există afirmații că Real Madrid a examinat genunchiul greșit. Pentru un club de talia lui Real Madrid, aceasta este o adevărată rușine", a spus Riolo, conform Mundo Deportivo.

"Sper să sosească profesioniști competenți și bine pregătiți"

Nu este singura controversă în care este implicat departamentul medical și de recuperare al vicecampioanei Spaniei. Itziar Gonzalez, fostă fizioterapeută și nutriționistă a clubului, care a părăsit societatea pentru că recomandările sale - în special cele privind importanța nutriției în sporturile profesioniste - au fost ignorate, a alimentat dezbaterea.

"Sper ca această situație să ducă în sfârșit la sosirea unor profesioniști competenți și bine pregătiți, în loc de oameni narcisiști ​​și incompetenți care au fost angajați acolo doar din cauza conexiunilor și ajung să le facă rău jucătorilor. Nu știu ce e mai rău: punerea unui diagnostic total eronat sau faptul că recomandă suplimente folosind ChatGPT gratuit (n.r. - un chatbot cu inteligență artificială generativă dezvoltat de OpenAI, oferit publicului în variantele gratis sau Plus/Pro pentru 20 de dolari pe lună)", a acuzat Gonzalez. Declarația a devenit rapid virală, alimentând îndoielile privind sistemul medical al clubului madrilen.

Foto - Getty Images