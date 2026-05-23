Pep Guardiola, confesiune în fața englezilor: ”Am un singur regret!”

Pep Guardiola, confesiune în fața englezilor: ”Am un singur regret!” Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pep Guardiola o va părăsi pe Manchester City la finalul acestui sezon, după 10 ani în care a scris istorie alături de ”Cetățeni”.

TAGS:
Manchester CityPep GuardiolaJoe Hart
Din articol

Contractul lui Guardiola expira abia în vara anului următor, însă antrenorul a decis să plece mai devreme de la echipă și să facă loc unui nou antrenor. ”Cetățenii” s-au înțeles deja cu Enzo Maresca.

Pep Guardiola a vorbit despre cel mai mare regret al său la Manchester City

  • Guardiola
×
Bou mci 190526 pep guardiola
ÎNAPOI LA ARTICOL

Într-un interviu recent acordat presei din Marea Britanie, tehnicianul catalan a profitat de ocazie și le-a făcut o confesiune englezilor. Guardiola a vorbit despre cel mai mare regret al său din timpul petrecut la Manchester City. 

Legendarul antrenor a mărturisit că regretă faptul că nu i-a dat lui Joe Hart să demonstreze în poarta lui Manchester City. În 2016, când Guardiola a fost numit la Manchester City, tehnicianul l-a informat pe Joe Hart că nu va fi inclus în planurile sale, astfel că portarul a fost împrumutat pe rând la Torino și West Ham, iar în 2018, a fost cedat definitiv la Burnley.

Vreau să mărturisesc ceva. Am un singur regret. De fapt, am mai multe regrete. Când iei foarte multe decizii, foarte, foarte multe decizii, faci și greșeli. Dar există un regret pe care l-am ascuns adânc în mine mulți ani. Nu i-am oferit lui Joe Hart șansa de a fi alături de mine și de a demonstra cât de bun portar era. Și ar fi trebuit să o fac.

Tot respectul pentru Claudio, tot respectul pentru Ederson, care au venit și au fost importanți, dar în acel moment, m-am gândit: «Bine, Joe, hai să încercăm să facem asta împreună și, dacă nu funcționează, atunci schimbăm, pentru că se mai întâmplă». Dar s-a întâmplat altfel. În viață trebuie uneori să iau decizii și, câteodată, nu sunt suficient de corect”, a spus Guardiola la SkySports, citat de Sportskeeda.

Joe Hart are 75 de selecții la echipa națională a Angliei, iar în timpul carierei sale a evoluat pentru formații precum Shrewsbury, Tranmere, Manchester City, Blackpool, Birmingham, Torino, West Ham, Burnley, Tottenham și Celtic.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
ULTIMELE STIRI
Fostul jucător de la FCSB și Dinamo s-a pronunțat înainte de baraj: ”E favorită”
Fostul jucător de la FCSB și Dinamo s-a pronunțat înainte de baraj: ”E favorită”
Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat Pancu: ”Lucrurile sunt foarte clare”
Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat Pancu: ”Lucrurile sunt foarte clare”
Surpriză! Cine pleacă din pole-position la Marele Premiu al Canadei
Surpriză! Cine pleacă din pole-position la Marele Premiu al Canadei
U Cluj - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. Meci între ”frați” în ultima etapă
U Cluj - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. Meci între ”frați” în ultima etapă
După ce l-a numit ”om de nimic” pe Pancu, Varga a dezvăluit numele noului antrenor de la CFR: ”A demonstrat!”
După ce l-a numit ”om de nimic” pe Pancu, Varga a dezvăluit numele noului antrenor de la CFR: ”A demonstrat!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Steaua a promovat în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni a trecut peste toate piedicile

Steaua a promovat în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni a trecut peste toate piedicile

Cristi Chivu nu se joacă! Inter îl transferă pe cel mai scump portar din istoria fotbalului

Cristi Chivu nu se joacă! Inter îl transferă pe cel mai scump portar din istoria fotbalului

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Gică Hagi a anunțat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Cinci jucători sunt debutanți!

Gică Hagi a anunțat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Cinci jucători sunt debutanți!



Recomandarile redactiei
După ce l-a numit ”om de nimic” pe Pancu, Varga a dezvăluit numele noului antrenor de la CFR: ”A demonstrat!”
După ce l-a numit ”om de nimic” pe Pancu, Varga a dezvăluit numele noului antrenor de la CFR: ”A demonstrat!”
Pep Guardiola a semnat!
Pep Guardiola a semnat!
Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”
Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”
Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat Pancu: ”Lucrurile sunt foarte clare”
Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat Pancu: ”Lucrurile sunt foarte clare”
Lukas Podolski și-a anunțat retragerea: ”O nouă eră începe”
Lukas Podolski și-a anunțat retragerea: ”O nouă eră începe”
Alte subiecte de interes
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
"Nu e pentru gusturile tuturor" Ce tatuaj incredibil si-a facut Joe Hart. FOTO
"Nu e pentru gusturile tuturor" Ce tatuaj incredibil si-a facut Joe Hart. FOTO
Veste TERIBILA pentru Costel Pantilimon! Nottingham Forest transfera un fost CAMPION al Angliei
Veste TERIBILA pentru Costel Pantilimon! Nottingham Forest transfera un fost CAMPION al Angliei
CITESTE SI
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

stirileprotv Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

stirileprotv Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

stirileprotv Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!