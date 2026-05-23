Pep Guardiola, confesiune în fața englezilor: ”Am un singur regret!”

Contractul lui Guardiola expira abia în vara anului următor, însă antrenorul a decis să plece mai devreme de la echipă și să facă loc unui nou antrenor. ”Cetățenii” s-au înțeles deja cu Enzo Maresca.

Într-un interviu recent acordat presei din Marea Britanie, tehnicianul catalan a profitat de ocazie și le-a făcut o confesiune englezilor. Guardiola a vorbit despre cel mai mare regret al său din timpul petrecut la Manchester City.

Legendarul antrenor a mărturisit că regretă faptul că nu i-a dat lui Joe Hart să demonstreze în poarta lui Manchester City. În 2016, când Guardiola a fost numit la Manchester City, tehnicianul l-a informat pe Joe Hart că nu va fi inclus în planurile sale, astfel că portarul a fost împrumutat pe rând la Torino și West Ham, iar în 2018, a fost cedat definitiv la Burnley.

”Vreau să mărturisesc ceva. Am un singur regret. De fapt, am mai multe regrete. Când iei foarte multe decizii, foarte, foarte multe decizii, faci și greșeli. Dar există un regret pe care l-am ascuns adânc în mine mulți ani. Nu i-am oferit lui Joe Hart șansa de a fi alături de mine și de a demonstra cât de bun portar era. Și ar fi trebuit să o fac.

Tot respectul pentru Claudio, tot respectul pentru Ederson, care au venit și au fost importanți, dar în acel moment, m-am gândit: «Bine, Joe, hai să încercăm să facem asta împreună și, dacă nu funcționează, atunci schimbăm, pentru că se mai întâmplă». Dar s-a întâmplat altfel. În viață trebuie uneori să iau decizii și, câteodată, nu sunt suficient de corect”, a spus Guardiola la SkySports, citat de Sportskeeda.

Joe Hart are 75 de selecții la echipa națională a Angliei, iar în timpul carierei sale a evoluat pentru formații precum Shrewsbury, Tranmere, Manchester City, Blackpool, Birmingham, Torino, West Ham, Burnley, Tottenham și Celtic.