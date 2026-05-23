Erling Haaland a surprins cu reacția avută după ce a aflat că Pep Guardiola pleacă de la Manchester City: ”Îmi vor lipsi!”

După zece ani în care Pep Guardiola a transformat-o pe City într-o forță în fotbalul european, antrenorul se desparte de formația de pe Etihad. Totuși, tehnicianul catalan va rămâne aproape de Manchester City.

Guardiola a devenit consilier tehnic în cadrul City Football Group, de unde va supraveghea activitatea staff-urilor tehnice ale echipelor care fac parte din acest grup, un rol asemănător cu cel pe care Jurgen Klopp îl are în grupul Red Bull.

Deși se vorbea de multă vreme despre plecarea lui Guardiola de pe banca tehnică a ”Cetățenilor”, jucătorii au fost luați prin surprindere de decizia tehnicianului, în condițiile în care nu le-a comunicat niciodată direct faptul că își dorește să ia o pauză de la antrenorat.

Erling Haaland a fost printre cei care au reacționat după aflarea veștii. Norvegianul a postat un mesaj pe rețelele sociale dedicat antrenorului care l-a adus la Manchester City.

”Îmi vor lipsi aceste discuții cu Pep pe gazon”, a transmis Haaland pe platforma X.com, alături de un emoji cu râsete și o inimă în culoarea lui Manchester City.