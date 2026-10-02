Furios că a fost rezervă neutilizată în meciul cu Norvegia, în ciuda unor promisiuni diferite ale selecționerului Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo a decis să părăsească naționala Portugaliei, iar decizia sa ar putea fi una definitivă (DETALII AICI).

Conflict între susținătorii lui Cristiano Ronaldo și cei ai lui Jorge Jesus, la revenirea naționalei Portugaliei în țară

Ronaldo a fost astfel absent de la meciul Danemarca - Portugalia 2-4, disputat joi seară, în Liga Națiunilor. Tricoul cu numărul 7 a fost preluat de Rafa Leao, iar banderola de căpitan a ajuns pe brațul lui Bruno Fernandes.

Portugalia mai are un singur meci de disputat în această ediție din Liga Națiunilor, contra Norvegiei, pe teren propriu, duminică, de la ora 21:45.

Delegația lusitanilor a aterizat vineri la Porto, iar atmosfera de la aeroport a fost una extrem de tensionată, conform relatărilor A Bola. În timp ce naționala Portugaliei se pregătea să urce în autobuz, o persoană a început să îl jignească pe selecționerul Jorge Jesus.

"Nu valorezi nimic, Jorge Jesus! Ești o rușine! Ai un ego cât Turnul Eiffel! Nu valorezi nici cât unghia lui CR7 de la degetul mic de la picior! Nu valorezi nimic!

E vorba de cel mai mare sportiv portughez din toate timpurile! Ești o rușine! Bagă-ți mințile în cap! Mai ține o conferință de presă în care să spui că ești cel mai mare!", au fost câteva dintre cuvintele adresate lui Jorge Jesus, la aeroport.