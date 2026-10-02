Pace ”forțată” la naționala Portugaliei? Planul federației după conflictul dintre Cristiano Ronaldo și selecționerul Jorge Jesus

Pace ”forțată” la naționala Portugaliei? Planul federației după conflictul dintre Cristiano Ronaldo și selecționerul Jorge Jesus Fotbal extern
SPORT.RO
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Conflictul dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus a făcut furori în presa internațională.

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Cristiano RonaldoPortugaliaJorge Jesus
Din articol

CR7 a părăsit cantonamentul naționalei după ce a fost lăsat pe bancă în meciul cu Norvegia din Nations League. 

Federația din Portugalia vrea să facă pace între Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus

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Motivul? Jorge Jesus i-a promis că va juca 30 de minute și l-a trimis la încălzire în timpul meciului, însă nu s-a ținut de cuvânt, iar, după ce i-a spus lui Cristiano Ronaldo că își va prezenta public scuze, antrenorul a recidivat și a spus că el este cel care decide totul la echipa națională.

După ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament, s-a vehiculat că superstarul portughez nu va mai evolua niciodată la echipa națională. Totuși, oficialii Federației Portugheze de Fotbal nu vor să lase lucrurile așa.

Conform Marca, federalii vor să organizeze o întâlnire la care vor fi chemați atât Cristiano Ronaldo, cât și Jorge Jesus. Oficialii federației speră că cei doi se vor împăca, iar Cristiano Ronaldo își va putea lua rămas-bun de la echipa națională într-o manieră frumoasă. Rămâne, însă, de văzut dacă portughezul de la Al-Nassr va accepta să ia parte la ședința organizată de federație.

Context:

Totul a început în vară, când naționala Portugaliei a fost preluată de Jorge Jesus, fostul antrenor al lui Cristiano Ronaldo de la Al Nassr.

CR7 l-a susținut să Jesus să ajungă în funcția de selecționer, iar, în luna august, cei doi au avut un acord. Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo va juca doar în meciurile de acasă ale echipei naționale. 

La meciul cu Norvegia din Nations League, în ciuda faptului că meciul se disputa în deplasare, selecționerul l-a informat pe cvintuplul câștigător al Balonului de Aur că va evolua 30 de minute. Cristiano Ronaldo a mers la încălzire, însă Jorge Jesus nu l-a mai trimis în teren. 

Cristiano Ronaldo a trecut cu vederea acest lucru după ce antrenorul i-a spus că își va cere scuze public, iar fotbalistul a făcut deplasarea în Danemarca alături de restul echipei. Totuși, lucrurile au degenerat după ce, la conferința de presă, Jorge Jesus a declarat că el este cel care ia toate deciziile la echipa națională și nu se va feri să îl lase din nou pe bancă pe Cristiano Ronaldo dacă va considera că este cazul.

Acest lucru l-a înfuriat pe fotbalist care și-a chemat avionul privat și a părăsit cantonamentul echipei naționale.

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