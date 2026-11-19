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Mauricio Pochettino i-a pus gând rău lui Liverpool după numirea la Manchester United

Pauza competițională dedicată echipelor naționale a adus schimbări importante la Manchester United. Michael Carrick a fost înlăturat de pe funcția de antrenor, iar în locul său a fost instalat Mauricio Pochettino.

Tehnicianul argentinian vine după o perioadă excelentă petrecută la cârma naționalei SUA. În cei doi ani ca selecționer, Mauricio Pochettino a adunat 37 de partide, iar media de puncte a fost de 1.97/meci.

Șefii lui Manchester United nu au stat pe gânduri după startul slab de sezon, astfel că alegerea a fost una simplă: Mauricio Pochettino, în locul lui Michael Carrick.

Debutul noului antrenor va avea loc pe Anfield, contra Liverpool, în etapa a 11-a din Premier League, campionat ce se vede la VOYO. Întrebat despre duelul din deplasare, Pochettino a expus că scopul este unul singur: victoria.

Tehnicianul și-a consolidat punctul de vedere prin a aminti cine este, de fapt, Manchester United. Deși au suferit în ultimii ani, „diavolii roșii” rămân în continuare în topul fotbalului din Anglia, performanțele istorice fiind de partea lor.

„Vom merge pe Anfield cu ideea de a câștiga, de a fi curajoși și de a fi Manchester United, nu? Istoria vorbește pentru noi și despre ceea ce trebuie să ne așteptăm de la Manchester United. Avem ideea de a fi curajoși și de a fi Manchester United", a declarat Mauricio Pochettino.