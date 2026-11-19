Mijlocașul ofensiv a impresionat în cele două meciuri cu Polonia și Bosnia ale naționalei României, în care a intrat de pe bancă.

Marius Corbu este unul dintre jucătorii de bază de la Ferencvaros și a avut evoluții lăudate în Europa League, atât în preliminarii, cât și în faza ligii.

Italienii s-au interesat de Marius Corbu! Ce s-a întâmplat cu ofertele din Serie A

Marius Corbu este un produs al academiei lui Csikszereda, iar Zoltan Szondi a vorbit despre jucătorul de 24 de ani după debutul excelent în tricoul echipei naționale.

Președintele ciucanilor a dezvăluit că în vară Ferencvaros a avut oferte pentru Corbu din Serie A, dar i-a sfătuit pe maghiari să nu îl vândă.

Zoltan Szondi este de părere că în echipa națională, Marius Corbu și Ianis Hagi ar putea juca împreună.

„Mie nu-mi place să mă bag în chestii de genul acesta, să vorbesc despre anumiți jucători. Dar acum mă bag, pentru că pe Marius îl am la inimă. Și nu numai eu, ci toată lumea de aici. E profund greșit să credem că este un Ianis Hagi numărul 2. Corbu nu este un jucător număr 10 niciodată. Atât Marius Corbu, cât și Ianis Hagi pot fi amândoi în teren fără nicio problemă.

La Csikszereda, într-un sistem de 4-3-3, el a jucat ori extremă, ori mijlocaș de bandă. La Ferencvaros joacă un fel de box-to-box. Cei de acolo au multe oferte pentru el și eu m-am rugat, practic, de Ferencvaros în vară să nu-l vândă în Serie A. Le-am spus că, dacă intră în grupele unei competiții europene, Corbu le va câștiga mulți bani.

Are multe oferte datorită a două calități. Practic, ară terenul și recuperează multe mingi, citește jocul, este foarte inteligent. Între ghilimele, fură pasele adversarilor”, a spus Zoltan Szondi, conform digisport.ro.