Anamaria Prodan, convinsă după schimbările de la FCSB: „Gigi Becali este depășit”

Anamaria Prodan, convinsă după schimbările de la FCSB: „Gigi Becali este depășit”

Scandal uriaș la fosta campioană din Premier League! Au rupt contractul din cauza unei actrițe de filme pentru adulți

Scandal uriaș la fosta campioană din Premier League! Au rupt contractul din cauza unei actrițe de filme pentru adulți

Îngrijorare maximă pentru noii veniți de la FCSB: ”Mă sperie că au acces la domnul Becali!”

Concurență pentru Bîrligea! Frosinone s-a decis și plătește 4.000.000 de euro pentru un nou atacant

Marii perdanți ai naționalei: cei șapte jucători care au început anul în lot și la care Hagi a renunțat

Adio, FCSB! Gigi Becali vrea să scape de un jucător și i-a fixat prețul: ”Atât vreau pe el”

Victor Pițurcă e convins că Gigi Becali îl va da afară de la FCSB: ”Îi mai dau 3-4 etape”

Echipa națională de fotbal și-a încheiat parcursul din UEFA Nations League cu o înfrângere, scor 1-2 cu Bosnia. În urma acestui rezultat, „tricolorii” au încheiat grupa pe ultimul loc, cu doar trei puncte acumulate.

Mihai Stoica, verdict crunt după parcursul din Liga Națiunilor

Deși Gică Hagi anunța la startul campaniei că va aborda primul loc din grupă, parcursul echipei naționale a fost unul mult sub așteptări: 5 înfrângeri și o singură victorie.

Dacă la prima vedere adversarii au părut unii abordabili, mai exact Bosnia, Suedia și Polonia, „tricolorii” au dezamăgit, iar acum trebuie să se pregătească de barajul de menținere/retrogradare din Nations League.

Mihai Stoica nu s-a arătat deloc surprins de bilanțul negativ al primei reprezentative. Fostul oficial de la FCSB susține că fanii nu ar trebui să fie surprinși, în condițiile în care acesta este, de fapt, nivelul fotbalului românesc.

„Nu ştiu dacă ar fi folosit aceeaşi formulă, dacă ar fi făcut atât de multe permutări, în cazul în care ar fi putut să evite locul patru.

Pentru că valoarea fotbalului românesc, valoarea echipei naţionale, este de locul patru în grupa asta. Asta este opinia mea. Suntem mai slabi decât Bosnia, mai slabi decât Polonia şi mult mai slabi decât Suedia”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.