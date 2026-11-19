Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, o nouă performanță! Româncele au cucerit bronzul

Aflate pe locul 10 mondial şi favorite 3 ale probei, Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au ajuns între cele mai bune patru perechi ale competiţiei, după două meciuri în care şi-au pus în valoare experienţa, coordonarea şi calitatea jocului.

Tricolorele au trecut în optimile de finală de Isa Cok (Franţa)/Ana Tofant (Slovenia), scor 3-0 (11-6, 15-13, 11-4), iar în sferturi au avut o evoluţie sigură în faţa perechii Swastika Ghosh/Manika Batra (India), pe care au învins-o cu 3-0 (11-5, 11-8, 11-8).

În semifinale, româncele au întâlnit perechea japoneză Satsuki Odo/Sakura Yokoi (#5 mondial), favoritele 2, în faţa căreia au cedat, scor 0-3 (8-11, 6-11, 5-11), şi au încheiat competiţia pe poziţia a treia, scrie News.ro.