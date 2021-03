Boloni, doza de incredere dupa ce a batut-o PAOK! "Putem castiga toate jocurile!" Ce a spus antrenorul lui Panathinaikos

Panathinaikos a castigat in fata lui PAOK, scor 2-1, in etapa a 26-a din campionatul Greciei.

Fostul jucator de la Manchester United, Federico Macheda, a inscris cu 5 minute inainte de finalul primei parti. Ioannidis a marcat din nou pentru echipa lui Boloni in minutul 82, iar cateva secunde mai tarziu, cehul Krmencik a inscris un gol pentru PAOK si a inchis tabela.

Panathinaikos a obtinut prima victorie dupa 5 etape si ocupa locul 5, cu 45 de puncte, fiind la doua puncte in spatele lui PAOK. Cele doua echipe vor lupta pentru un loc in cupele europene in playoff-ul primei ligi din Grecia.

La finalul partidei, Boloni a fost foarte multumit de evolutia jocului si de evolutia jucatorilor sai.

"In acest moment, putem spera la mai mult. Multi oameni stiu ca am trecut prin momente foarte dificile. Dar acest lucru ne-a intarit si jucam si mai bine.

Jucatorii mei merita felicitari nu numai pentru ziua de azi, ci pentru intreaga perioada. Pentru jocurile anterioare, pentru antrenamente si chiar timpul petrecut impreuna la hotel.

Sa nu uitam ca am castigat cu una dintre cele mai grele si mai mari echipe din liga. Momentul pe care l-am apreciat cel mai mult in aceasta seara este timpul petrecut la pauza. Am vorbit multe cu jucatorii, dar totul ramane in vestiar.

Panathinaikos a fost acolo unde a fost, dar acum este in play-off. Vom juca cu echipe bune, cateva partide grozave ne asteapta acum. Am avut si momente bune si momente rele. Putem castiga toate jocurile, dar le si putem pierde. Ramanem calmi si vom face totul sa invingem", a declarat Ladislau Boloni, antrenorul lui Panathinaikos, citat de Sport24.

