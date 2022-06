"Am buletin românesc, acolo sunt ținut în evidență!" Boloni mai trimite o săgeată cu venin 

Discuțiile aprinse din jurul subiectului "Boloni la naționala României" au stârnit un evantai de reacții în fotbalul românesc. Ajuns acum la Metz (Ligue 2), fostul selecționer și-a spus opinia despre modul în care a simțit că au tratat cu el cei din FRF, însă Mihai Stoichiță a replicat dur.

Experimentatul antrenor și continuat cursul firesc al carierei și a ajuns în Franța, țară în care a mai antrenat, în timp ce la națională a fost numit antrenor Edi Iordănescu (trei eșecuri și o victorie în meciurile din Nations League / un eșec și o remiză în partidele amicale).

Boloni a rămas dezamăgit de modul în care au decurs lucrurile în relația cu FRF. I s-au pus niște condiții în contract cu care nu a fost de acord, iar apoi a explicat cauzele pentru care nu a existat chimie între el și FRF.

Boloni: "Asta înseamnă respect și simpatie!"

Recent, antrenorul lui Metz a făcut noi precizări prin care a dorit să-și exprime satisfacția că mai mulți oameni de fotbal din România au considerat că ar fi fost cel mai potrivit pentru postul de selecționer.

"Chiar dacă mulți antrenori m-au dat exemplu și m-au recomandat, asta pentru mine nu înseamnă absolut nimic. Eu știu că sunt un antrenor profesionist, lucrez cu o anumită echipă. Eu am fost selecționerul României, am jucat împotriva Ungariei, aș fi dat orice să câștig meciul. Atunci când iei o echipă, indiferent de ești stelist sau dinamovist, nu poți să te faci de râs și vrei să creezi o atmosferă bună în jurul tău pentru ca echipa ta să câștige și să meargă înainte. Cu absolut toate calitățile mele pe care le am: fizice, intelectuale, experiență...

Eu nu am urmărit declarațiile antrenorilor după ce am refuzat echipa națională, dar începând cu băieții aceștia, de la Dan Petrescu, Mircea Rednic, Șumudică, sunt anumite lucruri pe care și eu le apreciez la ei. Asta înseamnă respect și simpatie față de mine. Aș dori să spun că acest lucru este reciproc și din partea mea.

În ceea ce privește că eu nu sunt selecționerul României, acest lucru să spun sincer mi-a părut rău, dar mi-aș fi dorit să-mi închei cariera acolo de unde am plecat, pentru că până la urmă eu am plecat din Târnăveni, la Târgu Mureș, orașul unde locuiesc și astăzi, am buletin românesc și acolo sunt ținut în evidență. După ce am fost selecționat de la ASA Târgu Mureș am mers la echipa națională și acolo mi-aș fi dorit să îmi închei cariera, bineînțeles cu o reușită, chiar dacă era riscant, dar cu această reușită mi-aș fi dorit să dau totul”, a spus Ladislau Boloni la Radio Sport Total FM.

Rămas fără angajament din mai 2021, când s-a despărțit de Panathinaikos, Ladislau Boloni a fost varianta oficialilor Federației Române de Fotbal, însă condițiile impuse de federali și contractul propus nu au fost pe placul său, refuzând astfel naționala. Tehnicianul și-a găsit însă echipă.

FC Metz, echipă retrogradată în acest sezon în Ligue 2, a anunțat oficial numirea lui Laszlo Boloni pe banca tehnică, într-o serie de schimbări făcute la club.