Boloni are mari probleme in Grecia! Eliminat din Cupa Greciei, antrenorul nu mai este acceptat de vestiar! Ce au facut fotbalistii

Boloni o pregateste pe Panathinaikos din luna octombrie a anului trecut, insa poate parasi echipa dupa nici un sezon.

Panathinaikos a fost invinsa in mansa retur a sferturilor de finala ale Cupei de PAS Giannina, 2-1, dupa ce pierduse si in tur, tot cu 2-1. Conform gsp.ro, mai multi fotbalisti imporanti ai echipei s-au dus la patronul echipei, Giannis Alafouzos, si i-au cerut sa-l demita pe antrenor. In ultimele 4 partide, Panathinaikos are 3 infrangeri si un egal, o criza de forma fara precedent pentru echipa in sezonul actual.

Pentru Ladislau Boloni ar fi o noua lovitura, dupa ce a fost dat afara de la Gent dupa doar 25 de zile, in care a disputat doar 3 partide pe banca belgienilor. Panathinaikos se afla pe locul 5 in campionatul grec, la 5 puncte de locul 2, ocupat de Aris Salonic, si la 19 puncte de liderul Olympiakos, campioana sezonului precedent care s-a distantat fata de toate rivalele.

Pe langa Gent si Panathinaikos, Boloni a mai pregatit de-a lungul carierei, printre altele, pe Paok Salonic, AS Monaco, Sporting Lisabona, AS Nancy, Standard Liege, Lens sau Royal Antwerp. Cele mai bune performante le-a realizat la Liege si Lisabona, unde a castigat titlul cu Sporting si Standard.