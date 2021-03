"Echipa a revenit la un stil de paleolitic!" Atac DUR la adresa lui Boloni in presa din Grecia: "Aparatorii sunt prizonieri!" 

Ladislau Boloni (67 ani) nu trece prin momente bune alaturi de Panathinaikos.

Echipa antrenorului roman a remizat in derby-ul cu AEK, iar jocul a atras numeroase critici in presa din Grecia, acolo unde un editorialist a analizat prestatia echipei lui Boloni, criticand dur deciziile antrenorului.

"E clar ca echipa a revenit la un stil de paleolitic. Dupa ce in ianuarie, Dumnezeul fotbalului a fost generos cu Boloni prin rezultate si cu adversari accesibili, s-a intors roata norocului.

Romanul s-a declarat nemultumit de cum s-a primit golul, dar nu a suflat o vorba ca PAO nu a avut o jumatate de ocazie. A transformat atacantii in mijlocasi, mijlocasii in fundasi, iar pe aparatori in prizonieri in propriul careu, de parca ar infrunta o combinata Bayern - City", se arata in editorialul in care Boloni este criticat.

Panthinaikos vine dupa trei meciuri consecutive fara victorie, cu o remiza si o infrangere in campionat, dar si o infrangere in turul sferturilor de finala ale Cupei.

Boloni este pe locul 5 in clasament, cu 42 de puncte obtinute in 24 de meciuri jucate, la 16 puncte distanta de liderul Olympiakos, care are insa si un meci in minus.

Antrenorul roman a preluat-o pe Panathinaikos in octombrie 2020 si are contract cu grecii pana in iunie 2022. Echipa sa a inregistrat 12 victorii in 21 de meciuri cu el pe banca, 4 remize si 5 infrangeri.